MAÇ SONUCU | Liverpool 3-2 West Ham

İngiltere Premier Lig’in 27. haftasında Liverpool ile West Ham karşı karşıya geldi. Anfield’da oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 3-2 kazandı. Ligde yenilgisiz lider Liverpool, bu sezon ilk kez bu kadar zorlandığı ve mağlubiyete yakın olduğu maçta geri dönmeyi başardı.

9. dakikada Trent Alexander-Arnold’un enfes ortasına Wijnaldum çok iyi kafa vuruşu yaparak, ev sahibi takımı 1-0 öne geçirdi. Bu golden 3 dakika sonra West Ham stoper Issa Diop ile 1-1’lik eşitliği yakaladı. Dakikalar 54’ü gösterdiğinde ise tüm futbolseverlerin kafasını maça daha çok çevirdiği gol geldi. West Ham, oyuna 7 dakika önce giren Fornals ile 2-1 öne geçmeyi başardı.

Bu sezon oynadığı 26 maçta hiç yenilmeyen ve sadece 2 puan kaybeden Liverpool, geriye düştüğü andan itibaren West Ham kalesini abluka altına aldı. Mohammed Salah, Robertson’ın yerden pasında şutunu çekti, kaleci Fabianski ise büyük bir hata yaparak topu elinden kaçırarak bacak arasından kaleye gitmesine neden oldu: 2-2.

Mutlak 3 puan isteyen Liverpool, 81’de Mane ile galibiyet golünü buldu. 81. dakikada Trent Alexander-Arnold yine asist yaparak gole katkı yaparken, Mane arka direkte topu boş kaleye göndermeyi başardı.

Bu sonucun ardından ligin bitimine 11 hafta kala Liverpool, 79 puana yükseldi. West Ham ise 18. sırada 24 puanla kaldı.

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