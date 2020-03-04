MAÇ SONUCU | Maccabi Fox Tel Aviv 77-75 Anadolu Efes

Euroleague’de lider olan Anadolu Efes, 27. hafta karşılaşmasında Maccabi Fox Tel Aviv’e deplasmanda 77-75 mağlup oldu ve dördüncü mağlubiyetini aldı.

Temsilcimizde Vasilije Micic ve Simon Krunoslav 14’er sayı ile en skorer oyuncular olurken, 13 sayı atan Rodrigue Beabois ve 10’ar sayı atan Shane Larkin ile Tibor Pleiss yenilgiye engel olamadı.

Ev sahibi ekipte 21 sayı, 4 asistle yıldızlaşan Scottie Wilbekin galibiyette kilit rol oynarken 15 sayı atan Othello Hunter onu destekleyen isim oldu.

Anadolu Efes’in başarılı oyuncusu Shane Larkin son hücumda üçlük denemesinden eli boş dönünde temsilcimiz Euroleague’deki 4. mağlubiyetini aldı.

Maccabi bu galibiyetle Anadolu Efes’in 11 maçlık galibiyet ve 12 maçlık deplasman yenilmezliği serisine de son verdi.

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