MAÇ SONUCU | Napoli 1-3 Inter | Inter, Napoli deplasmanında şov yaptı!

Serie A’nın 18. haftasında Inter, Napoli’yi deplasmanda 3-1’lik skorla mağlup etti ve adeta gövde gösterisi yaparak 45 puana çıktı ve averaj farkıyla Juventus’un önünde zirvedeki yerini geri aldı.

Inter’in yıldız golcü ikilisi Romelu Lukaku ve Lautaro Martinez bu dev maçı da boş geçmezken Lukaku attığı 2 golle (13. ve 33. dakikalar) yıldızlaştı, tabelayı ise Martinez (62. dakika) belirledi.

Bu sezon bekleneni veremeyen Napoli’nin tek golü ise Arkadiusz Milik’ten (39. dakika) geldi. Bu sonuçla Napoli, 24 puanda kaldı ve maç fazlasıyla 8. sırada kaldı.