MAÇ SONUCU | Norwich City 0-1 Liverpool

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Alaturka Online
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İngiltere Premier Lig 26. haftasında Norwich City’ye konuk olan Liverpool, son anlarda bulduğu golle 1-0 galip geldi.

Ligin namağlup lideri Liverpool, son sıradaki Norwich City karşısında ilk yarıyı golsüz beraberlikle tamamladı. Mücadelenin 60. dakikasında oyuna giren Senegalli yıldız Sadio Mane, 78’de attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Liverpool mücadeleyi bu skorla üstün tamamladı.

Liverpool bu sonuçla puanını 76’ya yükseltirken son sıradaki Norwich City 18 puanda kaldı.

İşte Norwich City-Liverpool maçının özet görüntüleri;

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