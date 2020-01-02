MAÇ SONUCU | Olympiakos Fenerbahçe Beko 87 96

Euroleague’in 17. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Olympiakos ile deplasmanda karşılaştı.

Barış ve Dostluk Salonu’nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler, 96-87’lik skorla kazanarak 6. galibiyetini aldı. Fenerbahçe Beko bu sezon 2. kez deplasmanda galibiyetle döndü. Yunan temsilcisi ise 6 galibiyet ve 10 mağlubiyette kaldı.

Sloukas’ın yarı sahadan attığı 3 sayılık isabetle ilk periyodu önde tamamlayan Fenerbahçe Beko, diğer periyotlarda da üstünlüğünü koruyarak zafere ulaştı. Karşılaşmanın en skorer ismi 32 sayıyla Fenerbahçe Beko’dan Nando De Colo oldu.

Karşılaşmaya içeriden ve dışarıdan iyi başlayan Olympiakos, ilk 2 dakikayı 8-2 önde geçti. Sloukas’ın skorer oyunuyla Fenerbahçe, maça ağırlığını koymaya başladı. Sarı-lacivertliler, çeyreğin son saniyesinde Sloukas’ın kendi yarı sahasından attığı 3 sayılık basketle ilk periyodu 22-20 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe Melih Mahmutoğlu’nun 3 sayılık basketiyle başlayan Fenerbahçe Beko, bu oyuncunun etkili oyunuyla 14. dakikayı 35-26 önde geçti. De Colo’nun üst üste 3 sayılık basketleriyle Fenerbahçe Beko, 18. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 36-46. De Colo’yla sayılar üretmeye devam eden sarı-lacivertliler, soyunma odasına 52-40 önde gitti. Fenerbahçe Beko ilk yarı, üç sayı çizgisinin gerisinden 14’te 10 isabet buldu.

Üçüncü çeyreğe de iyi başlayan Fenerbahçe Beko, Datome’nin 3 sayılık basketiyle 23. dakikada farkı 19’a kadar yükseltti: 42-61. Olympikos yakaladığı 13-2’lik seriyle 27. dakikada farkı tek hanelere düşürdü: 55-63. Olympiakos 29. dakikada farkı 4’e indirmesine (61-65) rağmen Fenerbahçe Beko, yakaladığı 9-0’lık seriyle final periyoduna 74-61 önde girdi.

Son çeyrekte Westermann’la sayılar bulan Fenerbahçe Beko, 34. dakikada farkı 18’e yükseltti: 66-84. Son bölümde Olympiakos farkı indirse de Fenerbahçe Beko, sahadan 96-87 galip ayrıldı.

Fenerbahçe 9 Ocak Perşembe günü TSİ 23.00’te Baskonia ile deplasmanda karşılaşacak.

SPANOULIS TARİHE GEÇTİ

Olympiakos’un efsane ismi Vassilis Spanoulis, sarı-lacivertlilerin potasında 12. sayısını gönderdiğinde ise adını tarihe yazdırdı. İsabetten sonra maç kısa süreliğine durdu ve Spanoulis onore edildi.

Yunan isim Euroleague’deki 4155. sayısını atarak organizasyonun en skorer ismi oldu. Spanoulis, İspanyol efsane Navarro’yu geçerek rekorun yeni sahibi oldu.

Salon: Barış ve Dostluk

Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Olegs Latisevs (Letonya), Robert Vyklicky (Çekya)

Olympiakos: Spanoulis 14, Cherry 10, Papanikolaou 11, Printezis 14, Milutinov 11, Rochestie 2, Baldwin, Paul 11, Vezenkov, Rubit 4, Reed 10

Fenerbahçe Beko: Sloukas 14, De Colo 32, Kalinic 6, Williams 13, Thomas 2, Westermann 6, Melih Mahmutoğlu 8, Datome 15

1. Periyot: 20-22

Devre: 40-52

3. Periyot: 61-74

Beş faulle çıkan: 38.59 Cherry (Olympiakos)