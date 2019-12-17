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MAÇ SONUCU | Panathinaikos 81-78 Fenerbahçe Beko

Fenerbahçe Beko, Euroleague’in 14. haftasında deplasmanda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos’a 81-78 yenildi. Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip ligdeki 9. yenilgisini, Panathinaikos ise 9. galibiyetini yaşadı. Karşılaşmaya iki oyun kurucusu Fredette ve Calathes’in sayılarıyla başlayan Panathinaikos, ilk 5 dakikayı 15-10 üstün geçti. Kalan […]

Fenerbahçe Beko, Euroleague’in 14. haftasında deplasmanda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos’a 81-78 yenildi.

Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip ligdeki 9. yenilgisini, Panathinaikos ise 9. galibiyetini yaşadı.

Karşılaşmaya iki oyun kurucusu Fredette ve Calathes’in sayılarıyla başlayan Panathinaikos, ilk 5 dakikayı 15-10 üstün geçti. Kalan bölüm karşılıklı basketlerle devam etti ve ev sahibi ekip, ilk çeyreği 22-21 üstün tamamladı.

Mücadelenin ikinci çeyreğine iyi başlayan Fenerbahçe Beko oldu. Sloukas’ın 12. dakikadaki üçlüğüyle öne geçen (26-24) sarı-lacivertliler, üstünlüğünü periyot sonuna kadar sürdürdü ve soyunma odasına 46-42 önde gitti.

Maçın ikinci yarısına Panathinaikos, Calathes ve Thomas’ın sayılarıyla başlarken, Fredette’nin 23. dakikadaki basketiyle 50-48 öne geçti. Savunma sertliğini artıran Yunanistan temsilcisi, 27. dakikada Calathes’in basketiyle farkı 9 sayıya çıkardı: 62-53. Ev sahibi ekip, son çeyreğe 65-57 üstün girdi.

Son periyoda karşılıklı basketlerle girildi. Panathinaikos, 36. dakikaya kadar farkı korurken, Fenerbahçe Beko savunmasını sertleştirdi ve Westermann önderliğinde sayılar üretti. Sarı-lacivertliler, Ahmet Düverioğlu’nun 37. dakikadaki basketiyle farkı 4 sayıya indirdi: 74-70. De Colo ve Datome ile üst üste basketler bulan Fenerbahçe Beko, bitime 1 dakika kala farkı 2 sayıya indirdi: 76-74. Kalan bölümde her iki takım da taktik faullere giderken, Panathinaikos avantajını korudu ve parkeden 81-78 galip ayrıldı.

Salon: OAKA

Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Fernando Rocha (Portekiz), Tomislav Hordov (Hırvatistan)

Panathinaikos: Calathes 15, Fredette 22, Papapetrou 8, Thomas 13, Papagiannis 10, Rice 6, Johnson, Brown 3, Wiley 2, Mitoglou 2, Bentil

Fenerbahçe Beko: Sloukas 15, De Colo 13, Datome 7, Williams 8, Lauvergne 11, Westermann 7, Melih Mahmutoğlu 7, Kalinic 6, Ahmet Düverioğlu 4

1. Periyot: 22-21

Devre: 42-46

3. Periyot: 65-57

Beş faulle çıkan: 36.29 Calathes (Panathinaikos)

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Yazar Alaturka Online

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