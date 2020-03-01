MAÇ SONUCU | Real Madrid 1-0 Barcelona | Real, El Clasico’yu kazandı, zirve el değiştirdi!

İspanya La Liga’nın 26. haftasında Real Madrid, dünyanın merakla beklediği El Clasico’da Barcelona’yı konuk etti. Real Madrid sahadan 2-0 galip ayrıldı ve ligde zirveye yeniden oturdu.

Real Madrid nefes kesen maçta Barça’yı 71’de Vinicius Jr ve 90+2’de Mariano Diaz’ın golleriyle devirdi ve 56 puanla ligde zirveye oturdu. Barcelona ise 55 puanda kaldı ve hem zirveyi rakibine verdi hem de bu sezon ligde iki El Clasico’da da gol sevinci yaşayamamış oldu.

Real Madrid, 25 Ekim 2014’te oynanan ve Real Madrid’in 3-1 kazandığı El Clasico’dan sonra La Liga’da ilk kez Santiago Bernabeu’da Barça’ya karşı galibiyet sevinci yaşadı.