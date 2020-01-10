MAÇ SONUCU | Türkiye 3-2 Belçika | Filenin Sultanları, yarı finalde!

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo 2020 Avrupa Elemeleri B Grubu’ndaki üçüncü ve son maçında Belçika’yı 25-20, 25-15, 20-25, 22-25 ve 15-10’luk setlerle 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Hollanda’nın Apeldoorn kentinde bulunan Omnisport Salonu’nda oynanan mücadeleyi 3-2’lik setlerle kazanan milliler, grubunu 6 puanla ikinci sırada bitirdi ve 2012 ile 2016’nın ardından üst üste 3’üncü kez elemelerde yarı finale kalmayı başardı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın yarı finaldeki Polonya – Azerbaycan karşılaşmasının sonucuna bağlı olarak ya Hollanda ya da Polonya olacak.
Yarı Finaldeyiz! #FileninSultanları #RoadtoTokyo #AyYıldızınYanındaOlimpiyatYolunda pic.twitter.com/2fJnScCBTP
— Türkiye Voleybol Fed (@TVForgtr) January 10, 2020
SALON: Omnisport
HAKEMLER: Vladimir Oleynik (Rusya), Vladimir Simonovic (Sırbistan)
TÜRKİYE: Cansu, Hande, Zehra, Meryem, Meliha, Eda, Simge (L) (Şeyma, Ebrar, Naz, Tuğba)
BELÇİKA: Van de Vyver, Herbots, Sobolska, Grobelna, Van Gestel, Janssens, Ruysschaert (L) (Lemmens, Guilliams, Stragier, Van Avermaet)
SETLER: 25-20, 25-15, 20-25, 22-25, 15-10
SÜRE: 122 dakika (26, 23, 27, 30, 16)