MAÇ SONUCU | Wolverhampton 3-2 Manchester City

İngiltere Premier League’de 19. hafta maçında Manchester City, deplasmanda Wolverhampton’a karşı bir şok yaşadı. Maçın 12. dakikasında Ederson’un atılmasıyla 10 kişi kalan City, 2-0 öne geçmesine rağmen rakibinin inanılmaz geri dönüşüne engel olamadı ve 3-2 mağlup oldu.

Yenilmez Wolves!

Manchester City, 38 puanda kaldı ve maç eksiği bulunan lider Liverpool’un 14 puan gerisine düştü. Wolves ise 30 puana çıktı ve inanılmaz geçirdikleri sezonda 5. sıraya yükselmiş oldu. Ligde yalnızca 3 kez yenilen Wolves namağlup Liverpool’dan sonra en az mağlup olan takım olma unvanını da korudu.

MAÇ SONUCU | Chelsea 0-2 Southampton Geçen hafta Tottenham`ı Londra derbisinde mağlup eden Chelsea, sahasında Southampton`a 2-0 yenilerek ligdeki son 7 maçında 5. kez sahadan yenik ayrıldı. İlgili Haberi Oku

Müsabakaya Wolves’te Raul Jimenez ile Adama Traore damga vurdu. Hem Jimenez, hem de Traore, birer gol ve asist kaydetti. City cephesinde ise Raheem Sterling’in 25 ve 50’deki golleri galibiyet için yetmedi. Sterling ve ilginç penaltı sekansı!

Wolves’a üç puanı, 55’te Adama Traore, 82’de Raul Jimenez ve 89’da Matt Doherty getirdi. 25’te City’nin kazandığı penaltıda topun başına geçen Sterling, topu Rui Patricio’ya nişanladı ancak VAR penaltının tekrar edilmesine karar verdi. Topun başına yine Sterling geçti, Patricio yine başarılı oldu ancak bu kez seken topta Sterling ağları buldu ve ilginç anların sonunda takımını öne geçirdi.