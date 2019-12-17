Kategoriler
Basketbol Spor

MAÇ SONUCU | Zalgiris Kaunas Anadolu Efes 68-74 | Efes tutulmuyor! Kendi rekorunu kırdı

Turkish Airlines Euroleague’in 14’üncü haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas’ı 74-68 mağlup ederek ligdeki liderliğini korudu. Anadolu Efes böylece, Euroleague’de üst üste 8. galibiyetini alarak, kendi en uzun galibiyet serisi rekorunu kırmış oldu. İki takımın da iyi savunma […]

Turkish Airlines Euroleague’in 14’üncü haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas’ı 74-68 mağlup ederek ligdeki liderliğini korudu.

Anadolu Efes böylece, Euroleague’de üst üste 8. galibiyetini alarak, kendi en uzun galibiyet serisi rekorunu kırmış oldu.

İki takımın da iyi savunma yaparak oyuna ortak olduğu ve ikinci yarısı büyük çekişme içinde geçen mücadelede, Anadolu Efes’e galibiyeti getiren oyuncular, 18’er sayı kaydeden Tibor Pleiss ve Vasilije Micic ile 16 sayı atan Rodrigue Beaubois oldu.

Rakip takımın etkili savunması nedeniyle önceki maçlara oranla daha tutuk bir görüntü sergileyen Anadolu Efes’in yıldız oyuncusu Shane Larkin ise mücadeleyi 6 sayıyla tamamladı.

Bu sonucun ardından lacivert-beyazlılar EuroLeague’deki 12’nci galibiyetini alırken konuk takım Kaunas ise 11’inci kez mağlubiyet yaşadı.

SALON: Zalgirio Arena

HAKEMLER: Ilija Belosevic (Sırbistan), Carmelo Paternicoi (İtalya), Jordi Aliaga (İspanya)

ZALGIRIS KAUNAS: Walkup 3, Rivers 4, Geben 11, Leday 7, Lekavicius 5, Ulanovas 14, Hayes, Milaknis 8, Landale 16, Lukosiunas

ANADOLU EFES: Beaubois 16, Singleton, Micic 18, Pleiss 18, Simon 7, Larkin 6, Sertaç Şanlı 2, Anderson 4, Peters 3

1’İNCİ PERİYOT: 17-26

İLK YARI: 43-42

3’ÜNCÜ PERİYOT: 53-55

Reklamlar

Yazar Alaturka Online

Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi Alaturka Online yıllardır Amerika'da en çok okunan ve takip edilen tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi.
First Turkish American Newspaper -
Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu !
Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz!
Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler.
Alaturka - Amerika'daki Aileniz.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?