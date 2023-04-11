Maça damga vurdular! Altay’a eleştiri, Zajc’a övgü

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasındaki maçta Fatih Karagümrük’ü 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe’nin galibiyet gollerini 51. dakikada Miha Zajc ve 78. dakikada Arda Güler’in asistinde Attila Szalai kaydetti.

Fatih Karagümrük’ün tek golü ise 24. dakikada Magomed Ozdoev’den geldi. Bu skorla 57 puana yükselen Fenerbahçe, lider Galatasaray’ın 6 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı. Bu mağlubiyetle 11 maçlık yenilmezlik serisi son bulan Karagümrük ise 34 puanla 9. sırada kaldı.

MAÇA DAMGA VURAN İKİLİ

Mücadeleye damga vuran isimlerden Altay Bayındır ile Miha Zajc oldu. Genç file bekçisi hatası ile neredeyse 3 puanı kaptıracakken, Zajc oyuna girerek takımını ateşleyen isim oldu.

ALTAY İÇİN TALİHSİZ GECE!

Bu sezon defalarca Fenerbahçe taraftarları tarafından eleştirilerin hedefindeki isimlerden biri olan Altay Bayındır, Karagümrük maçında da talihsiz bir an yaşadı. Ozdoev’in attığı golde kaleye gelen şutu sektirdikten sonra ayağa kalkmakta geciken, üstüne ayağı kaydığı için topa müdahale edemeyen genç file bekçisi rakibin golüne engel olamadı.

Karagümrük’e karşı biri karşı karşıya olmak üzere önemli kurtarışlara imza atsa da yediği golden dolayı yine tepkiler alan Altay Bayındır, formunu bir türlü beklenen seviyeye çıkaramadı.

ZAJC’IN FÜZESİ ATEŞLEDİ

Jesus’un bir türlü 11 oyuncusu olmayı başaramayan Zajc daha önce olduğu gibi yine sonradan girdiği bir maça damgasını vurdu. Takımına eşitliği getiren başarılı orta sahanın füzesi galibiyetin adeta ateşleyicisiydi.

Fenerbahçe ilk yarıda orta saha üretkenliğinden uzak kalınca Jesus devrede ilk hamleyi Zajc’ı orta alana almakla yaptı.

ÖNEMLİ İŞLERE İMZA ATTI

Deneyimli teknik adamın bu hamlesi karşılığını çabuk verdi. Geçen sezon adından çok söz ettirse de bu sene Jesus’a kendisini bir türlü kabul ettiremeyen Zajc sonradan girdiği bir maçta daha önemli işler yaptı.

Girer girmez takımına eşitliği muhteşem bir golle getiren Slovak yıldız, orta sahaya da büyük hareketlilik getirdi. Galibiyetin ateşleyicisi olan Zajc performansıyla tam not aldı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncunun kontratını uzatmayacağı konuşuluyordu.