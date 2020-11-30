Macaristan: AB'deki Tek Pazar'da Almanya daha kazançlı

BUDAPEŞTE (AA) – Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği'ndeki Tek Pazar'da başta Almanya olmak üzere Avrupa Birliği'nin (AB) zengin ülkelerinin daha kazançlı olduğunu söyledi.

Başbakan Orban, Avrupa Parlamentosu (AP) eski Başkanı Alman siyasetçi Martin Schulz'un, "İki hükümet yıllardır AB'ye, 'mültecilere hayır paraya evet', 'hukukun ilkesine hayır, paraya evet' şeklinde yaklaşıyor. Bu politika, AB'nin kalıcı birliğine izin vermiyor." şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi.

Orban, Schulz ve benzeri Alman siyasilerin, Almanya'nın daha fakir diğer AB ülkelerine para verdiğini sandığını ama bunun doğru olmadığını hatta Almanya'nın bundan kazançlı çıktığını söyledi.

Macaristan'ın AB üyeliğinin Almanya'ya herhangi bir maliyetinin olmadığını öne süren Orban, "Macaristan örneğine baktığımız zaman, başta Almanya olmak üzere AB'nin diğer zengin ülkeleri, Macaristan'dan çeşitli kalemler adı altında yıllık 6 milyar Avro para götürüyor. Bu arada Macaristan ise AB bütçesinden yıllık yaklaşık 4 milyar Avro alıyor." dedi.

Ülkesinin, yıllarca Sovyetler Birliği tarafından sömürüldüğünü, Batı Almanya'nın ise bu süre zarfında sermaye biriktirdiğini ve bundan dolayı ülkesinin dezavantajlı konumda bulunduğunu savunan Orban, Orta Avrupa ülkeleri ile Batı Avrupa ülkeleri arasındaki ekonomik farkın 2020'li yılların sonuna doğru kapanacağını iddia etti.

Orban ayrıca, Schulz'un, sınırlarını koruyup sığınmacı kabul etmemesinden dolayı Macaristan'a saldırdığını da öne sürdü.