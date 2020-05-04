Macaristan'da futbol maçları mayıs sonunda yeniden başlayacak

BUDAPEŞTE (AA) – Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 14 Mart'ta askıya alınan Macaristan 1. Futbol Ligi'nde sezon 30 Mayıs'ta tekrar başlayacak.

Macaristan Futbol Federasyonu (MLSZ) tarafından yapılan açıklamada, 23 Mayıs'ta kupa maçlarının oynanacağını, 30 Mayıs'ta ise ligin kaldığı yerden devam edeceği duyuruldu.

Açıklamada, ligin haziran sonuna kadar tamamlanmasının planlandığı ve her bir takımın en az 3 gün arayla maç yapacağı bilgisi yer aldı.

Ayrıca, tüm kulüplerde haftada iki defa ve maç öncesinde oyunculara Kovid-19 testi yapılacağını kaydedildi.

Macaristan'da bugüne kadar 3035 vaka görülürken, 351 kişi ise hayatını kaybetti.