Macaristan'da Kovid-19 salgınıyla mücadele için yeni önlemler alındı

BUDAPEŞTE (AA) – Macaristan Başbakanı Viktor Orban, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısındaki artış nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının da aralarında bulunduğu bir dizi yeni önlem açıkladı.

Başbakan Orban, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, hükümete kanun hükmünde kararname çıkarabilme ve bazı kanunların uygulanmasını askıya alabilme imkanı sağlayan ''acil durum''un tekrar yürürlüğe gireceğini ifade etti.

Ülke genelinde gece yarısı ile 05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını belirten Orban, eğlence mekanlarının kapatılacağını ve başkent Budapeşte'de araç park yerlerinin ücretsiz olacağını bildirdi.

Önlemlerin uygulanmasının önemli olduğunu vurgulayan Orban, aksi takdirde ülkedeki hastanelerin aralık ayı ortasında hasta kabul edemeyecek duruma geleceğini ifade etti.

Orban, ülkesinin, Kovid-19 aşısıyla ilgili Avrupa Birliği'nin yanı sıra Rusya, Çin ve İsrail ile görüştüğünü de kaydetti.

– Son 24 saatte en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı

Macaristan'da son 24 saatte 3 bin 989 yeni vakayla bu zamana kadarki en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

Ülkedeki toplam vaka sayısı 86 bin 769'a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 84 artışla 1973'e çıktı.