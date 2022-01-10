Macaristan’dan endişe veren uyarı: Günde 200 kişi ölebilir

Son dönemde corona virüsü vakalarının hızla arttığı Macaristan’da İnsan Kaynakları’ndan Sorumlu Bakan Miklos Kasler uyarıda bulundu.

Sozcu.com.tr

Corona virüsünün en çok mutasyona uğramış türü olan Omicron varyantıyla birlikte vaka sayılarının artış yaşadığı Macaristan’dan endişe veren bir uyarı geldi.

Macaristan’ın İnsan Kaynakları’ndan Sorumlu Bakanı olarak kabinede görev alan Miklos Kasler, Inforadio’ya konuştu. Kasler, hükümetin dördüncü doz aşıyı gündemine aldığını açıkladı.

Kasler ayrıca yeni salgın dalgası ile birlikte günlük Covid-19 vaka sayısının 13 bini geçebileceğini ve her gün 200 kişinin ölebileceğini dile getirdi.

Salgının başladığı günden beri ülkede 39780 insan corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirdi. 10 milyon nüfuslu Macaristan’da yaklaşık 6 milyon insan en az iki doz aşı olurken, üçüncü doz aşı olanların sayısı ise 3.2 milyon seviyelerinde. Macaristan, aşılamada Avrupa Birliği ortalamasının gerisinde kalıyor.

Nisan ayında seçime gidecek Macaristan’da ekonomiyi hızla düzeltmek isteyen Başbakan Viktor Orban ve hükümeti olası bir kapanmaya karşı olduklarını açıklamıştı. Okulların tekrar açıldığı ve sağlık çalışanı ve öğretmenlerin Covid-19 aşısı olmasının zorunlu olduğu ülkede Kasım ayından beri birçok kapalı alanda maske takılması zorunlu halde.

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