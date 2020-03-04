Maccabi Fox Tel Aviv-Anadolu Efes maçı seyircisiz oynanacak!

Euroleague’de bu akşam İsrail takımlarından Maccabi Fox Tel Aviv ile karşılaşacak olan Anadolu Efes’te ‘corona virüs’ şoku yaşanıyor.

Maçın başlamasına saatler kala iki ekibin 10 bin kişilik kapasiteye sahip Menora Mivtachim Arena’da oynayacağı maçın seyircisiz gerçekleştirilmesine karar verildi.

Bu akşam saat 22:15’te oynanacak maçın bütün biletleri tükenmişti. İsrail Sağlık Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada 5 binden fazla kişinin aynı yerde olmasının sakıncalığı olduğunu duyurmuştu.

Maccabi Tel Aviv – Anadolu Efes mücadelesi Koronavirüs’e önlem için seyircisiz oynanacak pic.twitter.com/o8F5Ir64qD — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) March 4, 2020

Ergin Ataman havalimanında çıldırdı: Tam bir skandal! Anadolu Efes, Euroleague`de Maccabi FOX Tel Aviv ile İsrail`de oynayacağı maç öncesi İstanbul`da uçağa binmeden önce didik didik arandı. Başantrenör Ergin Ataman duruma tepki gösterdi. İlgili Haberi Oku