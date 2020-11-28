GAZİANTEP (AA) – Süper Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor ile 2-2 berabere kalan Gaziantep Futbol Kulübü'nün yardımcı antrenörü Gabriel Margarit, 2 puan kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın gördüğü kırmızı kart nedeniyle maçın ardından düzenlenen basın toplantısına katılan Margarit, maça iyi başladıklarını söyledi.

Maçtan 2 puan kayıpla ayrıldıklarını belirten Margarit, şöyle konuştu:

"İkinci yarı 10 kişi oynamamıza rağmen 2 puan kaybeden biz olduk. Son 30 saniyede 2 puan kaybedince herkes kızgın ve sinirli oldu. Başka şeyler söylemek istiyorum. Her maç hocamıza karşı hakemler. Mesela bugün hiçbir şey söylemedi. Rakip takımın hocası bizim bölgedeydi hiç kart görmedi. Hocamız Türk pasaportu alana kadar yedek kulübesinde tiyatro izler gibi maçı mı izlesin."

– Yeni Malatyaspor cephesi

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ise 3 puan almak için sahaya çıktıklarını söyledi.

Deplasmandan 1 puan almanın da önemli olduğunu belirten Hamzaoğlu, şöyle konuştu:

"Rakibimizin etkili yanlarını biliyorduk. Bunlara önlem almaya çalıştık. Büyük ölçüde başarılı olduk. Boşlukta yakalandığımız pozisyonda golü yedik. Ara ara oyundan koptuk. Rakip alanda daha fazla oynayan, geri düştükten sonra oyunu bırakmayan, kazanmak için sahada her şeyi yapan bir takım vardı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Oyun olarak çok iyi şeyler ortaya sunamadık ama maç öyle bir maç değildi. Daha çok mücadele içinde geçen bir maçtı. İyi oyun oynamak biraz zaman alacak. Bu arada alabildiğimiz kadar puan almak istiyoruz."