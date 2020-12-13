BOLU (AA) – TFF 1. Lig'in 14. haftasında sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor'a 1-0 yenilen Beypiliç Boluspor'un teknik direktörü Reha Kemal Erginer, kaybettikleri 3 puanı gelecek hafta telafi etmek istediklerini söyledi.

Erginer, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, geride kalan 3 karşılaşmadan galip ayrıldıklarını anımsatarak, bu maça da kazanmak için çıktıklarını belirtti.

Maçın kendileri için çok önemli olduğunu ifade eden Erginer, "Kaybettiğimiz için ekstra üzgünüz çünkü bu maç bizim için farklı şeyler ifade ediyordu. Bir maçımızın da eksik olduğunu düşünürsek, artık alt tarafla ilişkimizi bayağı kesip üstteki takımlarla makası daraltma anlamında çok önemli maçtı." diye konuştu.

Erginer, kazanmak için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayarak, "Aslında maçı kazandıracak gol pozisyonlarını da bulduk ama değerlendiremedik. Kalemize pozisyon vermeden bir penaltı golüyle mağlup olduk. Bu maçtan çıkaracağımız dersler var ama şu yoğun periyotta önümüze bakmalıyız. Kaybettiğimiz 3 puanı önümüzdeki hafta telafi etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

– Erkan Sözeri: "Deplasmanda alınan her 3 puan çok kıymetli"

Royal Hastanesi Bandırmaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri ise çok kıymetli bir galibiyet elde ettiklerini dile getirdi.

Deplasman galibiyetlerinin her takım için çok önemli olduğuna işaret eden Sözeri, "Deplasmanda alınan her 3 puan çok kıymetli. Bursa maçında iyi oynamamıza rağmen talihsiz mağlubiyet almıştık. Son haftalarda zaten oyun olarak gelişim anlamında güzel çıkışımız var. Bursa maçında biraz bireysel hatalarla maçı kaybetmiştik ama burada telafi etmesini bildik. Oyuncularımı tebrik ediyorum." dedi.

Sözeri, güzel galibiyet olduğunu, önlerindeki maçlara odaklanacaklarını kaydetti.