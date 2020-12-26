BALIKESİR (AA) – TFF 1. Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'a 1-0 yenilen Aydeniz Et Balıkesirpor'un teknik direktörü Cihat Arslan, kaybetmelerine rağmen iyi bir oyun ortaya koyduklarını söyledi.

Arslan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, her iki takım içinde zor bir maç oynadıklarını belirterek, "Bugünkü mücadeleden dolayı takımımı tebrik ediyorum. İnşallah bu puan olarak da hanemize yansır." dedi.

Ligin en pahalı ve kaliteli takımına karşı oynadıklarını aktaran Arslan, "Bu bir mazeret değil ama 19 kişinin Kovid-19'dan, 2 kişinin de sakatlıktan çıktığı bir takım için bu mücadele kolay değildi. Birlik ve beraberliğimizi devam ettirdiğimiz sürece bu takımı daha iyi yerlere getireceğiz. Fedakarlık gösteren herkese teşekkür ediyorum. Rakibimizi de tebrik ediyorum." diye konuştu.

-Dumlupınar: "Zor bir maç periyodundan geçiyoruz"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, Balıkesirspor deplasmanının zorlu olduğunu ve rakibin ligde bulunduğu yerden daha yukarıda olmayı hak ettiğini dile getirdi.

Dumlupınar, Balıkesirspor'u gösterdiği mücadeleden dolayı tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Zor bir maç periyodundan geçiyoruz. Trabzon'da 120 dakikalık bir kupa maçı oynadık. Daha sonra pazartesi günü Tuzlaspor'la oynadık. Bugün Balıkesirspor deplasmanındayız. Bazı maçlar mücadele ister. Rakibimizin analizini çok iyi yaptık. Artılarımız var ama çok çalışmamız lazım. Eksilerimiz de var. Onların üzerine gidip daha iyi bir takım haline geleceğiz. Skoru aldıktan sonra topa daha fazla sahip olan takımın bizim olmamız lazım ve kontraya daha net çıkmamız lazım. Kazandığımız için tabii ki mutluyuz. Biz şampiyonluğa oynuyoruz, rakibe oyunumuzu daha çok kabul ettirmemiz lazım. Oyuncularımı kutluyorum, hanemize 3 puan yazdırdık."

Cüneyt Dumlupınar, Balıkesir'den İstanbul'a geçerek yarından itibaren İstanbulspor maçının hazırlıklarına başlayacaklarını sözlerine ekledi.