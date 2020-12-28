Maçın ardından

İSTANBUL (AA) – Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Süper Lig'de Beşiktaş'a 3-0 yenildikleri maçta kalelerinde gördükleri ilk golden önce topun oyun alanı dışından çevrildiğini savunarak, "Bana göre çizgi ile topun arasında bir yeşil alan gözüküyor. Bu kadar para harcıyorsak, net bir şekilde bunun karşılığını almamız lazım." dedi.

Karşımaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Otyakmaz, maçların daha iyi yönetilmesi için önemli yatırımların yapıldığını belirterek, "Daha iyi yönetilsin, imkanları daha genişlesin diye hakemlerimize alan açıyoruz. Teknoloji getiriyoruz, masraf ediyoruz, daha fazla para harcıyoruz. Gol çizgisi teknolojimiz var ama taç çizgilerinde olmadığı söyleniyor. Olmadıysa bu kadar dışarıda gözüken bir pozisyonu neden içeride diye verdiler. Tabii bu bizim kötü oyunumuzun da önüne geçmemeli. Gerçi 11'e 11 devam etmiş olsaydık iyi mücadele ettiğimizi de söyleyebilirim. Daha sonra yediğimiz gollerle taraftarlarımızdan özür dileyecek bir futbol ortaya çıkarmış olduk. Yeri gelmişken özür dileyelim." diye konuştu.

Mecnun Otyakmaz, devre arasında kaptanları Hakan Arslan'ın itiraz sonucu kırmızı kart gördüğünü anımsatarak, "Devre arasında sahaya pozisyonla ilgili çok fotoğraf gelince, Hakan yapmaması gereken bir hareket yaptı. Kaptanımıza yakışmayan bir hareket. Ancak bu tip meseleler insanı sinirlendiyor, sinirini bozuyor. Bu tip olaylara sebebiyet veriyor. Acemice bir hareketle 10 kişi kaldık ve iki basit hatayla 3-0 mağlup olduk. Üzgünüz, taraftarımızdan özür diliyoruz. Ancak çizgi teknolojisinden faydalanamadığımız için ortaya çıkan bu durum, hem mağlubiyetimize sebebiyet verdi hem de VAR'daki hakemler için kara bir gece, eksi bir puan oldu." şeklinde görüş belirtti.

Beşiktaş'ın attığı ilk golden önceki pozisyonun çok tartışıldığını aktaran Otyakmaz, şunları kaydetti:

"Bana göre çizgi ile topun arasında bir yeşil alan gözüküyor. Bu biraz fazla gözüküyor. Dolayısıyla ben çıkmış olma ihtimalinin çok yüksek olarak görüyorum. Bu kadar para harcıyorsak, net bir şekilde bunun karşılığını almamız lazım. Sivasspor büyük camia, kimse Sivasspor'u hafife almasın. Daha fazla şey söylemek lazım. Bunu bir maçtaki bir pozisyondan dolayı söylemiyorum. Evvelki hafta ofsayttan bir golle yenildik. Daha önceki maçlarda penaltılarımız verilmedi, aleyhimize penaltı verildi. Bu VAR bizim işimizi çözmedi. İptal etsinler, bari paramız gitmesin. Kaç tane hakem görev alıyor. O kadar hakemin, teknolojinin içinde yine yanlış kararlar çıkıyor. Bunları söylerken sadece kendi görüşüme göre değil, tarafsız olduğuna inandığım birkaç arkadaşın ve bazı hakemlerin de görüşlerini aldım. Herkes bu golün iptal edilmesi yönünde görüş bildirdi."

Otyakmaz, Hakan Arslan'ın gördüğü kırmızı kart için itirazda bulunacaklarını dile getirerek, "İsmi Rafael olsaydı, hallolurdu. Bakalım Hakan hallocak mı? Bir itiraz yapalım." ifadelerini kullandı.