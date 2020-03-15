MANİSA (AA) – TFF 1. Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la 0-0 berabere kalan Akhisarspor'un teknik direktörü Yılmaz Vural, kaçan galibiyete üzüldüklerini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Vural, müsabakada 6 net gol pozisyonu bulduklarını ancak bunları golle sonuçlandıramadıklarını dile getirdi.

Vural, Süper Lig'e yükselme iddiası bulunan iki takımın karşı karşıya geldiğini hatırlatarak, "Karşımızda lig ikincisi konumunda, çok güçlü bir rakip vardı. Bu ligin en az gol yiyen takımı. Oynama mantıklarında da kapanma var. Dolayısıyla buna müsait oyuncuları da var. Biz de kontratağa karşı tedbirli oynamak zorundaydık. O yüzden pürdikkat oynamaya çalıştık ve maalesef istediğimiz sonuca varamadık." diye konuştu.

Kazanmaları halinde 28. haftayı 2. sırada kapatacakken, sıralamadaki yerlerini koruduklarını aktaran Vural, şunları kaydetti:

"Kendimizi 2 puan kaybetmiş olarak görüyorum. Galibiyete daha yakın taraf olmamıza rağmen, kazanamamanın verdiği üzüntüyü yaşıyoruz. Çünkü kazansak, aylar sonra lig ikincisi olmanın keyfini yaşayacaktık. Rakibimizi 1 puan geçecektik ve Bursaspor'u da altımıza alacaktık. Maalesef bunu gerçekleştiremedik. Direkt çıkma şansını yakaladık ve kaybetmek istemiyoruz. Kalan 6 maçı da içeride dışarıda diye ayırmadan kazanmak istiyoruz. Kalan 6 maçı da kazanıp 18 puan alırsak, 63 puanla bu ligden ikinci olarak çıkarız. Dolayısıyla bu şansı sonuna kadar kullanmak istiyoruz."

– Özdilek: "Oyuncularımı tebrik ediyorum"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, yeni takımında henüz 2 antrenman yaptıktan sonra Akhisarspor karşısına çıktığını belirtti.

Akhisar'ın zor bir deplasman olduğuna dikkati çeken Özdilek, "Takımda gerçekten önemli oyuncuları mevcut. Hem teoride hem de pratikte çok doğru bir duruşumuz vardı. Kazanabileceğimiz pozisyonlarımız da vardı. Maça başlarken 30-35 dakikada 2 sakat verebileceğimizi hayal etmedik açıkçası. Ancak oynanan süre içerisinde oyuncuların iştahları, coşkuları, kazanma arzuları çok yüksek seviyedeydi. Bugüne baktığımızda yerimizi korumak, rakibimizi altta tutmak çok kıymetliydi. Oyuncularımı tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.