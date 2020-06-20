ERZURUM (AA) – TFF 1. Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Eskişehirspor'u 1-0 yenen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, "90'ıncı dakikada da olsa galibiyeti yakalamak bu akşamın en güzel anıydı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Beş final maçımız kaldı. Birinci etabı zor da olsa geçmek önemliydi." dedi.

Özdilek, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakiplerinin puan kaybettiği haftada Eskişehirspor karşılaşmasının daha da önemli hale geldiğini söyledi.

Bu tür müsabakaların zor olduğunu aktaran Özdilek, "Rakibin çok genç takım olması ve çok mücadeleci gücünün olmasının yanında bu tür müsabakalarda en önemli şey, golü erken bulmaktır. Golü erken bulsak belki oyunun gidişatı çok farklı olabilirdi ki bunun için de ciddi anlamda önde oynayarak, pozisyon üreterek 6-7 çok net gol pozisyonumuz vardı." diye konuştu.

Özdilek, rakibin savunma yaparak hata yapmalarını beklediğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Kolay değil, 3 ay sonra resmi bir müsabaka oynuyoruz. Bugün itibarıyla rakiplerin puan kaybettiği haftada kazanmak ve avantajı lehimize çevirmek çok önemliydi. Maçlara başlanan kadrolarla maç kazanılmıyor, sonradan oyuna giren oyuncularla maç kazanılıyor. Dolayısıyla bugün sonradan oyuna giren oyuncuların performansının pozitif anlamda çok etkisi oldu. 90'ıncı dakikada da olsa galibiyeti yakalamak bu akşamın en güzel anıydı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Beş final maçımız kaldı. Birinci etabı zor da olsa geçmek önemliydi."

– Özer: "Genç oyuncularımla gurur duyuyorum"

Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer, 3 ay gibi uzun bir aradan sonra sahaya çıktıklarını söyledi.

Uzun bir yolculuk yaparak Erzurum'a geldiklerini anlatan Özer, "Genç oyuncularımla gurur duyuyorum. Çok iyi mücadele ettiler. Maç içerisinde pozisyonlar da bulduk, son dakikalarda da atsak maçın kaderi değişecekti ama maalesef yediğimiz golle mağlup olduk." ifadelerini kullandı.

Özer, takımla ilgili değerlendirme yaparak, şunları dile getirdi:

"Şartlarımız ve kadromuz belli. Biz son 5 maça en iyi şekilde çıkıp mücadele edeceğiz. Eskişehirspor'un arması ve forması için mücadele ediyoruz. Koronavirüs nedeniyle gelmeyen ve cezalı oyuncularımız vardı ama onların yerine oynayan oyuncularımız gerçekten iyi mücadele etti."