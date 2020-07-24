Maçın ardından

ANTALYA (AA) – Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de 34. ve son haftanın açılış maçında Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları maçı kazanabilecekken bir puana razı olduklarını söyledi.

Terim, Antalya Stadı'nda maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, mücadelede ilk yarı Antalyaspor'un ikinci devre kendilerinin iyi oynadığını belirtti.

Oyuncu değiştirmeden oyunu değiştirmeyi başardıklarını ifade eden Terim, şöyle konuştu:

"Beraberliği bulduk. Beraberlikten sonra oyunu domine ettik, ondan sonra da pozisyon vermedik. Bir sürü pozisyon bulduk ve kaçırdık. Bir doldur boşalt topu maalesef birçok oyuncumuzun hatasıyla, tüm takımın hatasıyla klasik bu seneki Galatasaray tipi yenilen goller diyelim, öyle bir gereksiz. Çok rahat kazanabileceğimiz bir maçı maalesef berabere bitirdik. Dolayısıyla ligi de bitirdik. Antalyaspor'a başarılar diliyorum."

– Yeni sezon hazırlığı 12 Ağustos'ta

Terim, yeni sezon hazırlıklarına 12 Ağustos'ta başlayacaklarını söyledi.

Hep beraber olağanüstü bir iş yapmaları gerektiğini dile getiren Terim, "Ekonomik sıkıntılar içerisindeki kolay olmayan bu sürecin, aynı zamanda Galatasaray'da bazı şeylerin değişmesini sağlaması gerekiyor. Bunu da mantıklı, akılcı, mümkünse mali tabloda kaybettirmeyen ya da en az kayıpla yeni sezona beraberce başlamayı umut ediyoruz. Kalan oyuncularımız artı gelen oyuncularımızla 12 Ağustos'ta Florya'da sezonu açacağız." değerlendirmesini yaptı.

– "Önümüzdeki günlerde neler olacağını hep beraber göreceğiz"

Geçen sezon 10-11 oyuncunun sezon başı kampına katılamadığını hatırlatan Terim, bu sıkıntıyı gelecek sezon yaşamak istemediklerini vurguladı. Terim, şöyle devam etti:

"Bunun cezasını ocak ayına kadar çektik. Bu sene tek dileğim, süre az olmasına rağmen bunu başarabilecek güçteyiz. Birtakım oyuncuları bünyemize katıp, bazı oyunculara da teşekkür edip ayrıldıktan sonra net bir takımla sezon başını, 12 Ağustos'u hep beraber görmeyi ümit ediyorum. Bu bizim için çok önemli."

Terim, bir gazetecinin Arda Turan'ı transfer etmeyi isteyip istemediklerine ilişkin sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Arda Turan. O gün Başkan ve yönetimimizle yaptığımızda toplantıda, onlarca oyuncu hakkında konuştuk. Yerli, yabancı, giden, gelen tahtada yazılanlar… Arda da onlardan bir tanesi. Konuştuğumuz oyunculardan bir tanesiydi. Önümüzdeki günlerde neler olacağını hep beraber göreceğiz."