ANKARA (AA) – Süper Lig'de 34. ve son hafta maçında Gençlerbirliği'ni deplasmanda 3-0 yenen Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, "Beşiktaş için üçüncülük başarı mıdır, değildir ama mevcut durumda olabileceğimiz en iyi pozisyon burasıydı." dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularına ve yönetime teşekkür eden Yalçın, "Pandemi de dahil çok zorlu bir süreçten geçtik. Sağ olsunlar hiçbir zaman bizden desteklerini esirgemediler. Biz de takımımız ve teknik ekibimizle beraber en azından ligi güzel bir yerde bitirmeyi sağladık. Tabi Beşiktaş için üçüncülük başarı mıdır, değildir ama mevcut durumda olabileceğimiz en iyi pozisyon burasıydı. En azından taraftarımızı ve camiamızı bir nebze de olsa mutlu edebildiysek ne mutlu bize diyelim bu sene için." diye konuştu.

Gençlerbirliği'ne karşı iyi bir oyun çıkardıklarını belirten Sergen Yalçın, şöyle devam etti:

"Takım iyi mücadele etti, birçok eksiğimizin olmasına rağmen oyuncularımız ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Oyunun ikinci yarısında çok daha fazla ayakta kalan taraf bizdik. Son yarım saatte tamamen fizik gücümüz ön plana çıktı ve kolay bir müsabaka oldu. Mutluyuz, seviniyoruz, kazandığımız zaman işler iyi gidiyor. Her zaman maçları kazanınca mutlu olursunuz."

– Giden futbolcular

Burak Yılmaz'ın gidişi Gökhan Gönül ve Caner Erkin de gidecek olması durumunda gelecek sezonun planlamasına ilişkin bir soru üzerine ise Sergen Yalçın, "Şu anda kimlerin gideceğini tam olarak bilmiyoruz. Burak gitti, Gökhan'ın durumu Caner'in durumu belli değil. Eğer bizim bütçelerimize uygun olurlarsa başkanımızın da dediği gibi kalabilirler, bir sorun yok. Camiamızda onları seviyoruz. Onlar da burada futbola devam etmek istiyorlarsa kalabilirler." ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın, transfer edilecek oyuncular konusunda ise "Yeni sezon planlamasında özellikle Türk oyuncular, 4-5 tane tecrübeli oyuncu bunların arasında yabancı da var, Avrupa'dan 4-5 yabancı oyuncu ki kadromuz zaten eksildi yani ben 8-10 oyuncu derken, hayali bir şey söylemedim. 8-10 dediğim minimum 8-10'du zaten. Genelde minimum olanı söylüyoruz. Gidiş gelişe göre bu sayılar değişebilir iki aşağı iki yukarı. O yüzden şu anda tam pozisyonumuzu bilemediğimiz için çok net yorum yapmıyorum." açıklamasını yaptı.

Yalçın, "Söylemem gereken şey, kaleyi Türk yapacağız, yabancı kaleci almayacağız. Ersin'in yanına Türkiye'den tecrübeli bir kaleciyle takviye yapacağız. Federasyonun yeni çıkardığı o şahane kurallarda 8 yabancı oynayabiliyor, 3 Türk lazım, kaleyi Türkle kurtarmayı düşünüyoruz. Ersin iyi performans sergiliyor, kendisine güveniyoruz." şeklinde konuştu.

Sergen Yalçın, mevcut genç oyuncularla beraber, Türkiye'den baktıkları oyuncularla beraber bir karma yaparak gelecek sezona taraftarların istediği gibi çıkmayı planladıklarını söyledi.

– "Kontratlar çok yüksek"

Başkanla yapılan görüşmede, sözleşmesi biten futbolculardan kimlerin kalmasını istediğine yönelik de Yalçın, şöyle konuştu:

"Ayrılan oyuncularımız olacak, neden olacak. Kontratlar çok yüksek. Mesela Burak çok önemli bir oyuncu, Türkiye'nin en önemli oyuncularından sevdiğimiz çok karakterli de bir oyuncu, onun üzerinden gidiyim ama 36-37 yaşında 2.7 Avro kontratı var. Yani aslında Burak ayrılarak camiamıza da maddi açıdan yardımcı oldu. Onun yerine kimi bulacağız, nasıl bulacağız, bulacağız birilerini illaki alacağız ama ekonomisi bize uygun olacak. Bize muhtemelen 30-35 milyon avro civarında bir şey çıkacak, federasyondan. Biz şu anda mevcut kontratlarla zaten bunun çok üzerindeyiz. Mecburen oraya düşmemiz gerekecek. O yüzden bazı oyuncularımızın ya kontratlarını düşürmeleri gerekecek. Ya da mecburen bizden ayrılmaları gerecek. Çünkü ekonomik durumumuz, başkanımızın sürekli anlattığı gibi maalesef çok iç açıcı değil. Camia olarak çok zor bir süreçten geçiyoruz. Bunu her fırsatta başkanımız ve yönetimimiz söylüyor."

Sergen Yalçın, "Önümüzdeki sezonla ilgili artık Türkiye'de böyle şaşalı büyük transferlerin olma ihtimali maalesef zor. Bu bizim için değil herkes için geçerli onu da söyleyeyim. Böyle 3 milyon, 5 milyon lira kontratlar işte 5-10 milyon bonservisler artık Türkiye'de o dönem bitti. Bundan sonra ekonomiye uygun, camiamızın formatına uygun, karakteri camiamıza uygun, çıkıp forması için taraftarı için mücadele edebilecek oyuncularla yolumuza devam edeceğiz." şeklinde görüş belirtti.

– "Beşiktaş camiası her zaman şampiyonluğa oynar"

Takımlarına uygun en iyi oyuncuları bulup onlarla sezona başlamak istediklerini ifade eden Sergen Yalçın, şöyle devam etti:

"Tabii ki kolay değil. Elimizden gelen her şeyi yönetimimizle beraber yapmaya çalışacağız. Umarım bunda başarılı oluruz. Hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değil. Camiamızın herhalde 3 milyar liranın üzerinde borcu var. Yani hiç kimse bu borçları şahsi servetiyle ödeyemez. Biz bunu önümüzdeki 3-5 sene içerisinde doğru yapılandırmayla doğru oyuncularla düzeltmeye çalışacağız. Yani bilmiyorum burada olur muyum olmaz mıyım. En azından biz bunu başlangıcını yapacağız. Nereye kadar gücümüz yeterse, bize nereye kadar sabrederlerse, taraftarımız bize ne kadar sahip çıkarsa."

Genç oyuncular ve altyapıyla ilgili de çok güzel planları olduğunu belirten Sergen Yalçın, "Artık üretmek, yetiştirmek zorundayız. Önce yetiştirecek şartları sağlamalıyız. Bu işler lafla olmuyor, tesisle oluyor." dedi.

Sergen Yalçın, "Camiamızda artık birlik sağlanmıştır. Taraftarımız yönetimimiz teknik ekip ve oyuncularımız hepimiz biriz. Biz nasıl kadro kurarsak kuralım Beşiktaş camiası her zaman şampiyonluğa oynar, kim olursa olsun kadroda hiç önemli değil. Aynı şekilde Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor için de geçerli, bunlar büyük camialar. Kadro nasıl olursa olsun bu camiaların hepsi şampiyonluğa oynar." diyerek açıklamasını tamamladı.