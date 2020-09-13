Maçın ardından

ANKARA (AA) – MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Fuat Çapa, Süper Lig'in ilk haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında 2-1 kaybettikleri için çok üzgün olduklarını söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Çapa, rakipleri karşısına kendi eksik olan bölgelerini bilerek çıktıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Ligin ilk karşılaşması bizim için önemliydi. Galibiyetle başlamak istiyorduk.Karşılaşmaya gayet iyi başladık. İlk 10-15 dakikadan sonra biraz daha uzun top oynamaya başladık ve bu bizim istediğimiz değildi. Orta sahada kontrolü almak istedik ama maalesef bunu zaman zaman gerçekleştirebildik. Buna rağmen 65 dakikalık kısımda 3-4 net pozisyon bulduk, onların da bir topu direkten döndü. Golü bulduktan sonra 2-0'ı buluruz dedik, buna yönelik hamleler de yaptık. Maalesef rakibin yapmış olduğu hamleler daha verimli çıktı. Oltan'ın ceza sahası içinde yan toplarda etkili olduğunu söyledik ama saha içinde uygulayamadık. Sonuç olarak gerçekten üzücü. Yeni gelen arkadaşlarımızı da bugün görme fırsatımız oldu. Onların neler katacağını net bir şekilde gördük."

Rakibin alışık olduğu ilk 11'le sahaya çıktığını ve bunun avantajını yaşadığını anlatan Çapa, "Bizim de eksik bölgelerimiz net bir şekilde ortaya çıktı. Günümüz futbolunda orta sahada hakim olamazsanız kazanmanız çok zor. Defansınıza çok yük biniyor. Biz de bunu yaşadık. Orta saha oynamayan oyuncularla oynadık. Yönetimimiz zaten gerekli çalışmaları yapıyor, bu bir sitem değil. Türk-yabancı oyuncu sınırlamasıyla ilgili çok fazla tartışma vardı. Her kulüp Türk futbolcu arıyor. Gerçekten alternatif olacak Türk futbolcusu bulmak çok zor. Gelecek yıllarda da gözden geçirmek lazım. Türk futbolcularının gelişmesini istiyorsak ona göre çalışma yapmamız lazım. Kısıtlamayla bu işin olmadığını diğer ülkeler gösterdi." ifadelerini kullandı.

Taraftarın beklentisinin farkında olduklarını aktaran Çapa, "Haftaya bay geçeceğiz. Yeni geleceklerle birlikte daha iyi bir görüntümüz olacak. Kimse endişe etmesin net ve açık söylüyorum biz bu sezon herkesin beklentisinin üzerinde bir yerde ligi bitireceğiz. Doğru oynayarak bitireceğiz. Bugünkü oyun bizim oyunumuz değil. Geçtiğimiz sezon Ankaragücü'nün oynadığı oyun da bizim istediğimiz oyun değil. Bozmayı düşünerek maç kazanamazsınız. Geçtiğimiz yılların alışkanlığı var. Uzun yıllar sonra oyunu böyle oynamaya çalışan bir futbolcu grubu var. Kimse endişe etmesin." değerlendirmesinde bulundu.