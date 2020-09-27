Maçın ardından

SİVAS (AA) – Süper Lig'in 3. haftasında konuk ettiği MKE Ankagücü ile golsüz berabere kalan Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, takımda uyum süreci yaşadıklarını söyledi.

Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarının istedikleri gibi geçmediğini belirtti.

Maçta istedikleri şeyleri tam yapamadıklarını dile getiren Çalımbay, "Pozisyon da verdik, bu da gayet normal. Sezon başında bunlar normal. Yeni gelenler var, belli bir uyum süreci var. Bunları yaşıyoruz şu anda." diye konuştu.

Kariyeri çok iyi oyuncuları kadroya kattıklarını aktaran tecrübeli teknik adam, "Şu anda istediğimiz şekilde hazır olamadılar. 18 günlük bir boşluğumuz var. Onu çok iyi değerlendirip, arkadaşların kapasitelerini yerine getirmemiz gerekiyor. Onu da yapacağız." ifadelerini kullandı.

Maçın ikinci yarısında yaptıkları değişiklikler ve taktiklerle oyunu kontrol altına almayı başardıklarını vurgulayan Çalımbay, şunları kaydetti:

"Her bölgeden ataklarımız oldu. Toplar içerden çıktı ve güzel şeyler yaptık. İkinci yarı daha derli toplu, daha iyi atak oynayan bir takım olduk. Ancak bu bize yetmez. Bunun çok çok üstüne çıkmamız gerekiyor. Sonraki maçımız Kayserispor'la ve ardından Avrupa maçı oynayacağız. Bizim için zor günler başlayacak. Hafta sonu ve arası maçlar oynayacağız. Onun için de arkadaşları çok iyi hazırlamamız gerekiyor. Arkadaşlara uzun bir süreden sonra ilk defa izin verdik, cuma günü tekrar çalışmalarına başlayacağız. Milli maç arasında hazırlık maçı yapacağız. Diğer arkadaşlarımız eksiklerini giderecek ve inşallah lige çok daha iyi bir şekilde başlayacağız. Bugün oynadığımız maçtan sonra bir şey ilginç oldu. Geçen sezon da 3 maçta 4 puan almıştık. İnşallah geçen sene nasıl devam ettiysek aynı şekilde devam etmemiz gerekiyor. Oyuncularımızın bireysel olarak çok üst düzeye çıkmaları gerekiyor."

– Çapa: "İlk devre net pozisyona giren bizdik"

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Fuat Çapa, Sivas deplasmanının kolay olmadığını kaydetti.

Kırmızı-beyazlı ekibin geçen sezon ligin iyi takımlarından biri olduğunu belirten Çapa, "Kadrosunun çoğunluğu devam eden bir oyuncu grubuna sahip. Bizim ise tamamen yeni oluşan bir kadromuz var." dedi.

Karşılaşmanın ilk devresi iyi oynadıklarını dile getiren Çapa, "Birinci bölgeden iki ve üçüncü bölgeye geçişlerimiz iyiydi. Üçüncü bölgedeki kondisyonumuz sağlıklı değildi. Bu da gayet normal. Çünkü çok sayıda yeni oyuncumuzun olması nedeniyle saha içindeki koordinasyonumuzun eksik olduğu görüldü. İlk devre net pozisyona giren bizdik. Tercihlerimizi doğru yapsak belki daha fazla pozisyona girebilirdik. Son yarım saat Sivas'ın baskılı görünmesi normal. Bizdeki oyuncuların fiziksel olarak düşüş yaşaması, geç katılım ve geçen sezon az maç oynamalarından kaynaklandı." diye konuştu.

Orta sahada topu tutamadıklarını ifade eden Çapa, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Cuma günü Kayserispor maçımız var. İyi şekilde hazırlanıp, inşallah 3 puanı hanemize yazdırıp, 14 günlük süreçte de elimizdeki oyuncuları fiziksel olarak belirli bir seviyiye getirmek istiyoruz. Çünkü şu anda seviyemiz denk değil. Oyuncularımızın bazıları lig seviyesindeyken, bazıları çok geride. Öncelikle bunu homojen hale getirmemiz gerekiyor. Takımdan tam olarak verim alalım. Son yarım saatteki oyun karakteri, mücadele arzusu ve istek görülmeye değerdi. Bundan dolayı oyuncularımızı kutluyorum. İyi işler yapacağımıza inanıyorum. Çünkü belirli bir plan projeyle geldik. Her geçen gün üzerine koyan bir MKE Ankaragücü olacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Sivasspor'a da başarılar diliyorum."

Maçta sakatlanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Bolingi'nin sağlık durumu hakkında da bilgi veren Çapa, "Bizim adımıza talihsiz bir sakatlıktı. Dirseğinin çıktığını duyduk. Şu an hastanede. İnşallah bir an önce aramıza döner." açıklamasında bulundu.

Çapa, transfer çalışmalarını 1-2 oyuncu alarak tamamlayacaklarını sözlerine ekledi.