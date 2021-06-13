Macron, İngiltere'den Brexit anlaşmasına saygı göstermesini bekliyor

PARİS (AA) – Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere'nin egemenliğine saygı duyduğunu ancak Brexit anlaşmasına saygı gösterilmesini beklediğini söyledi.

Macron, İngiltere'nin Cornwall'daki Carbis Koyu'nda düzenlenen G7 Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi.

Ülkesinin ihtiyacı olan ülkelere 2022'nin sonuna kadar 60 milyon doz Kovid-19 aşısı hibe edeceğini ifade eden Macron, G7'nin Çin'e düşman olmadığını, Çin ile fikir ayrılıkları bulunduğunu ancak ona saygı duyduklarını belirtti.

Macron, NATO Zirvesi'nin ittifakın değerlerini açıklığa kavuşturmak için fırsat olduğunu söyledi.

G7 Zirvesi'nde Kovid-19'un kaynağı hakkında liderler arasında bir konuşma yapılmadığını ifade eden Macron, bu soruya Dünya Sağlık Örgtü'nün (DSÖ) cevap vermesi gerektiğini kaydetti.

Macron, bu konunun açıklığa kavuşturulması, DSÖ'nün özgür ve bağımsız şekilde ve hiç baskı altında kalmadan bunun araştırmasını yapması gerektiğini belirtti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile yaptığı görüşmenin içeriğine ilişkin polemik yaratılmaması gerektiğini aktaran Macron, İngiltere'nin egemenliğine saygı duyduklarını belirtti.

Macron, Brexit anlaşmasına saygı gösterilmesini, birkaç ay önce aldıkları kararlara uyulmasını beklediklerini söyledi.

Macron, ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında görüşme yapılacak olmasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Putin ile diyalog içinde olunması gerektiğini savunduğunu ifade eden Macron, anlaşmazlıklar olsa da görüşme yapılmasının daha iyi olduğunu vurguladı.

Macron, "(NATO'nun) Düşmanı kim? İttifak üyelerinin toprak bütünlüğüne zarar vermek isteyen ve güvenliğine tehdit her güç ve her aktör. Benim için düşman budur. Bugün bazı bölgesel güçler ittifakın bir üyesinin toprak bütünlüğünü tehdit etme isteği olursa düşman olur. Bu durumda buna karşı korunmak için imkanlar hazırlamalı ve elbette İslamcı terörizm NATO'nun düşmanıdır. Çünkü demokrasileri açık şekilde tehdit etti. Bu NATO'nun uluslararası koalisyon bünyesinde Irak ve Suriye bölgesindeki varlığının gerekçesini gösteriyor." diye konuştu.

Emmanuel Macron, Afrika'ya yardım etmemeleri halinde ülkesinin göçmen akınıyla karşı karşıya kalacağını söyledi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Macron'un G7 Zirvesi sırasında "Kuzey İrlanda'nın İngiltere'nin bir parçası olmadığını" söylediği iddialarının ardından yaptığı açıklamada, bazı Avrupalı liderlerin Kuzey İrlanda'yı İngiltere'den "bir şekilde ayrı bir ülke" olarak nitelendirmesinin "saldırganca" olduğunu belirtmişti.