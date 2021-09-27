Macron jet-ski’li fotoğrafları için harekete geçti

Son dönemde halk desteğini kaybeden Fransa Cumhurbaşkanı Macron, geçen yıl tatildeyken çekilen fotoğrafları için harekete geçti.

Sozcu.com.tr

Son dönemde aldığı kararlarla destek oranı azalan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçen yıl tatildeyken çekilmiş fotoğrafları için şikayette bulundu.

Fransız medyasında yer alan haberlere göre Macron ve eşi Brigitte Macron, Elysee Sarayı yakınlarında gerçekleşen bir sergide jet-ski yaparken çekilmiş fotoğrafının yer alması üzerine şikayette bulundu.

“SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR”

“Cumhuriyetin Cumhurbaşkanları tatilde” başlıklı sergide Macron’un jet-ski üzerinde mayolu fotoğrafı da yer alıyor. Europe 1 radyosu, Macron çiftinin, “mahremiyet ihlali” iddiasıyla fotoğrafı çeken kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu aktardı.

Geçen yıl Ağustos ayında çekilen fotoğraflar Voici isimli magazin dergisinde yayınlanmıştı. Fotoğraflar ile ilgili açıklama yapan Paris Savcılığı, “Soruşturma devam ediyor” açıklamasını yaptı.

Fransa’nın güneyinde yaşayan AFP fotoğrafçısı Thibault Daliphard, evinin yakınlarındaki karakolda ifade verdiğini söyledi. Europe 1, serginin gerçekleştiği galeri sahibinin de sorgulandığını aktardı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Daliphard, “Macron’un tepkisine şaşırdım. Jet-ski’li fotoğraflar Cumhurbaşkanı’nı genç ve dinamik bir lider olarak gösteriyor, aynı Kennedy gibi” ifadesini kullandı.

Fransa’da Macron’dan önceki cumhurbaşkanları Nicolas Sarkozy ve François Hollande ve partnerleri de tatilde mayoluyken görüntülenmişti.

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