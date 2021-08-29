Macron: Kabil’de güvenli bölgeye hazırız

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bugün, Afganistan ile ilgili açıklama yaptı.

Sozcu.com.tr

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bugün Le Journal du Dimanche gazetesine konuştu. Afganistan’daki durum ile ilgili açıklamalarda bulunan Macron, Kabil’de güvenli bir bölge oluşturmak ve ülkeden ayrılmaya çalışan insanları korumak için harekete geçtiklerini duyurdu.

Bugün yayınlanan röportajda, “Birleşmiş Milletler kontrolünde Kabil’de bir güvenli bölge yaratmayı amaçlıyoruz. Buradan insani yardım operasyonlarına devam edebiliriz” dedi. Macron, Fransa ve Birleşik Krallık’ın yarın Birleşmiş Milletler’i acil olarak çağıracaklarını ve bu teklifi gündeme getireceklerini açıkladı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Birleşik Krallık, Fransa, ABD, Çin ve Rusya’nın temsilcileriyle bir araya gelmişti.

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