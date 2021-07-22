Macron, telefonuna sızıldığı şüphesiyle telefonunu ve hattını değiştirdi

Geçtiğimiz günlerde, İsrail merkezli NSO Group tarafından geliştirilen “Pegasus” casus yazılımı kullanılarak dünya genelinde 50 binden fazla kişinin telefonunun hedef alındığı ortaya çıkmıştı.

Fransa merkezli Le Monde gazetesi, Pegasus casus yazılımı kullanılarak Fas hükümetinin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a ait akıllı telefonu gözetlediğini iddia etmişti. Macron, Pegasus yazılımı ile telefonunun dinlendiğine ilişkin iddialar henüz kanıtlanmamış olsa da tedbir olarak cep telefonunu ve hattını değiştirdi.

Macron’a ait 2 iPhone, 1 Samsung ve 1 Teorem olmak üzere toplam 4 telefon bulunurken, telefonlardan hangisinin kullanımına son verildiği açıklanmadı. Macron’un telefonuna sızılıp sızılmadığını belirlemek için çalışmaların hala devam ettiği ve güvenlik protokollerinin güçlendirildiği bildirildi.

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