Macron’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Libya suçlaması!

Erdoğan’ı Libya için düzenlenen Berlin Konferansı’nda verdiği sözleri tutmamakla itham eden Fransa Cumhurbaşkanı, Erdoğan’ın Suriyeli paralı askerleri Türk gemileriyle Libya’ya taşıdığını öne sürdü.

Reuters’taki habere göre, Macron şu ifadeleri kullandı:

* Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Berlin Konferansı’nda verdiği taahhütlerle tümüyle çelişen Türkiye’nin davranışlarından kaynaklanan endişelerimi dile getirmek istiyorum”

* Son günlerde Türk savaş gemilerinin Suriyeli paralı askerler eşliğinde Libya topraklarına geldiğini görüyoruz. Bu, Berlin’de üzerinde anlaşılanların açık ve ciddi ihlalidir, verilen sözlerin tutulmamasıdır.

DIŞİŞLERİ’NDEN FRANSA’YA TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Türkiye’nin Libya politikasıyla ilgili sözleri üzerine yazılı açıklama yaptı.

Makron’un, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile gerçekleştirdiği basın toplantısında Türkiye’ye yönelik gerçek dışı iddialarıyla gündem yaratmaya çalıştığını belirten Aksoy, şu ifadeleri kullandı;

*Libya’da krizin başladığı 2011 yılından bu yana yaşanan sıkıntılarda esas sorumluluk Fransa’nındır. Bu ülkenin Libya’daki doğal kaynaklar üzerinde söz sahibi olmak için Hafter’e koşulsuz destek verdiği bir sır değildir.

*Fransa’nın da aralarında bulunduğu ülkelerin verdiği askeri destekle Hafter’in meşru hükümete yönelik sürdürdüğü saldırılar, Libya’nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine yönelik en ciddi tehdittir.

*Fransa Cumhurbaşkanının Suriye’nin toprak bütünlüğünü tehdit eden teröristleri de pek çok kez sarayda ağırladığı gayet iyi bilinmektedir.

*Berlin Konferansı’nda alınan ve siyasi sürecin başlatılmasını da sağlayacak temel karar, kalıcı ateşkesin bir an evvel sağlanmasıdır.

*Fransa, Konferans kararlarının uygulanmasına katkıda bulunmak istiyorsa, öncelikle Hafter’e verdiği desteği sonlandırmalıdır.

*Afrika’daki karanlık mazisi iyi bilinen ve Cezayir’de gerçekleştirdiği katliamın acıları hafızalarda hala taze olan Fransa’dan beklenen, Türkiye’yi suçlamak yerine, Libya’da istikrar ve güvenliğin sağlanmasına yönelik olumlu bir rol üstlenmesidir.

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