Macron'un cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi yerel seçim sınavı

PARİS (AA) – YUSUF ÖZCAN – Fransa'da 15 ve 22 Mart'ta yapılacak yerel seçimler, iç siyasette yaklaşık 1,5 yıldır zor günler geçiren Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron için 2022'deki cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi sınav niteliği taşıyor.

Ülkede 6 yılda bir düzenlenen yerel seçimler siyasi partiler ve özellikle iktidardaki parti için ayrı önem kazanıyor. Fransa'da siyasi partiler, yerel yönetimlerdeki güçlerini göstermek ve ülke siyasetinde varlıklarını perçinlemek için yerel seçimleri bir fırsat olarak değerlendiriyor. Bununla beraber, seçimlerden çıkan sonuçlar özellikle sağ ve sol partilerin cumhurbaşkanlığı seçimlerinde alabileceği oylara da ışık tutuyor.

Bu bağlamda siyasi partiler, yerel seçimlerde özellikle ülkenin en önemli ve büyük kentleri Paris, Lyon ve Marsilya'yı kazanmak için tüm çabalarını ortaya koyuyor.

Macron'un kurucusu olduğu iktidardaki parti Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi (LREM), ilk kez katılacağı bu seçimlerde yerel yönetimlerde ve ülke siyasetinde gücünü göstermeyi hedefliyor.

LREM'in Sözcüsü Laetitia Avia, bu seçimlerle hareketinin ülkede uzun yıllar siyaset yapabileceklerini göstermeyi amaçladıklarını söyledi.

Sarı yeleklilerin gösterileri ve emeklilik reformuna karşı yapılan grev ve eylemlerin yol açtığı krizlerle "boğuşan" Macron için bu seçimlerin cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde sınav niteliğinde olduğu belirtiliyor. Her ne kadar Macron cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığını henüz açıklamasa da LREM'in bu seçimlerde alacağı oyların cumhurbaşkanlığı seçimlerini etkileyeceği belirtiliyor.

Bu arada, LREM'i seçimlerde "kurtarmak" için Başbakan Edouard Philippe'in Le Havre'da, Maliye Bakanı Gerald Darmanin'in Tourcoing'da ve Kültür Bakanı Franck Riester'in Paris yakınlarındaki Coulommiers'da belediye başkanlıkları için yarışacak olması dikkatlerden kaçmadı.

– Paris, Lyon ve Marsilya'da LREM'in adayı geride kaldı

Diğer yandan, son anketler Paris, Lyon ve Marsilya'da siyasi partilerin adaylarının seçimin ilk turunda alacağı tahmini oyları gösteriyor. Buna göre LREM'in adayı eski Sağlık Bakanı Agnes Buzyn'in yüzde 18 oyla seçimi üçüncü sırada bitirmesi öngörülüyor.

Sosyalist Partinin (PS) adayı ve mevcut Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo da yüzde 26 oyla seçimin ilk turunu önde bitiriyor. Merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisinin (LR) adayı Rachida Dati ise yüzde 24 oyla ikinci sırada kaldı.

Anketlerde Marsilya'da LREM'in adayı Mathieu Grapeloup'ın yüzde 6 oyla seçimin ilk turunu altıncı sırada bitirmesi öngörülüyor. Seçimi sağcı Bruno Gilles'in birinci sırada bitirmesi bekleniyor.

Lyon'da ise LREM'in adayı Yann Cucherat'ın yüzde 25 oyla seçimde ikinci sırada yer alması öngörülüyor. Yeşiller Partisinin adayı Gregory Doucet'ın de seçimi önde bitirmesi bekleniyor.

– "LREM'in bu seçimlerde zafer elde edemeyeceğini şimdiden biliyoruz"

Siyaset bilimci Olivier Rouquan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçmenlerin yerel seçimlerde vereceği oylarla belediye başkanlarını belirlemenin yanı sıra hükümetin politikalarına karşı memnuniyetsizliklerini dile getirdiğini belirterek, şunları söyledi:

"(İktidar partisi) LREM seçimler konusunda savunma üzerine kurulu bir strateji uyguluyor. Her yerde adayları yok. Çoğu yerde başka partilerle ittifak kurmak zorunda. Bu seçimler 2022'de (cumhurbaşkanlığı seçimlerinde) neler olacağını gösterecek. Başka faktörler de var. LREM'in bu seçimlerde zafer elde edemeyeceğini şimdiden biliyoruz. Zafer mümkün olmayacak."

Rouquan, "Bu seçimler Macron'a 2022'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanmasında yardımcı olmayacak ve katkı sağlamayacak." dedi.

2017'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisinin (LR) ve merkez sol Sosyalist Partinin (PS) zayıfladığını ifade eden Rouquan, yerel seçimlerin bu partilerin gücünü görmek için bir fırsat olduğunu söyledi.

Rouquan, aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin (FN) seçimlerde çok sayıda ve özellikle ortak ve büyük şehirleri kazanması halinde bu parti için zafer olarak nitelendirilebileceğini belirtti.

– Türk adaylar

Bu arada, yerel seçimlere Türkler de katılıyor. Paris'in 15. bölgesinde Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi ve LR'nin adayı Agnes Evren belediye başkanlığı için yarışacak.

Salih Atılgan da Paris'in banliyölerinden Clichy-Sous-Bois'da meclis üyesi olarak seçimlerde yer alacak.

LREM'in adayı Esman Ergül de ülkenin güneydoğusundaki Albertville'de belediye başkanlığını kazanmaya çalışacak.

Paris'in diğer banliyölerinden Epinay-Sur-Seine'de belediye başkanlığı için adaylığını koyan Herve Chevreau'nun seçimleri kazanması halinde hukukçu ve iş adamı Oben Ayyıldız belediye başkan yardımcısı olacak.

Seçimler, 15 ve 22 Mart'ta 2 turlu düzenlenecek. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle oyların kullanılacağı belediyelerde bir dizi önlemler alınacak.