Macron'un eşi Brigitte Macron Türk derneğinin yetkilileriyle görüştü

PARİS (AA) – Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye destek veren Fransa Türk Federasyonu yetkilileriyle bir araya geldi.

Fransa Türk Federasyonu Divan Üyesi Hamit Tek, AA muhabirine salgına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tek, "Ülke genelinde federasyon olarak belediyelere salgınla mücadelede yardım etmeye hazır olduğumuzu belirttik. Fransa salgına hazırlıksız yakalandığı için belediyelerde çok eksiklikler bulunuyordu. Bu nedenle devreye girdik." diye konuştu.

Paris'in banliyölerinden Montfermeil Belediyesine ve bölgedeki hastanelere 6 bin yıkanabilir tıbbi elbise, yaklaşık 1000 maske ve temizlik malzemesi temin ettiklerini belirten Tek, hastanelere gıda yardımı da yaptıklarını söyledi.

Tek, Montfermeil Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanlarının kullandığı tıbbi elbiselerin temizlenmesi ve ütülenmesi için belediye tarafından hastanenin karşısındaki spor salonunda kuru temizleme atölyesi kurulduğunu aktardı.

Cumhurbaşkanı Macron'un eşi Brigitte Macron'un dün burayı ziyaret ettiğini, sağlık çalışanları ve hastaneye yardımda bulunan derneklerle görüştüğünü ifade eden Tek, şunları aktardı:

"Fransa Türk Federasyonu olarak belediye tarafından davet edildik. Macron ile 30-45 dakika süren sohbetimiz oldu. Yaptığımız yardımlardan dolayı bize teşekkür etti. Samimi bir diyalog gerçekleştirildi. Yaptığımız yardımlar hakkında konuştuk. (Brigitte) Macron'a Türk milletinin göğsünü kabartan işler yaptığımızı, din, dil ve ırk ayrımı yapmadan yardımda bulunduğumuzu söyledik ve bundan da memnun kaldı. Bizim için önemli olan, Fransa'nın bu zor durumunda Türklerin nasıl mücadele ettiğini ve yardım eli uzattığını hatırlamalarıdır."