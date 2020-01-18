Macron’un tiyatro keyfi zehir oldu! Protestocular binayı sardı

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron´un, başkent Paris’te ‘Bouffes du Nord Tiyatrosu´nda olduğunu öğrenen protestocular binanın önüne geldi.
Emmanuel Macron.
Sayıları 200´den fazla olan protestocular sloganlar atarak salona girmeye çalıştı.
Polis ekiplerinin müdahalesi sonrası eylemcilerin salona girişi engellendi. Çıkan arbede sonrası Macron tiyatro salonunu terk etti.
Macron salonun içinde böyle görüntülendi.
Macron´un içinde bulunduğu konvoyun bina önünden ayrılması sırasında da göstericiler slogan atarak araçlara yaklaşmak istedi ancak polisler eylemcileri uzaklaştırdı. (DHA)
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