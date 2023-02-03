Maçtan sonra olay sözler! ‘Ağır bir darbe! Ayıp ediliyor’

Galatasaray mağlubiyeti sonrasında Gaziantep FK, Ümraniye ve Kasımpaşa galibiyetleriyle yeniden çıkış yakalayan Fenerbahçe, Süper Lig’in 22. haftasında Adana Demirspor engeline takıldı.

Süper Lig’de bu sezon en çok şut (45) çekilen ve hakem kararlarının çok tartışıldığı karşılaşma Cherif Ndiaye (pen.) ve Enner Valencia’nın karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.

MERT HAKAN’IN GOLÜ İPTAL EDİLDİ

Ligde sahasında oynadığı 9 maçta 6 galibiyet ve 3 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen Mavi Şimşekler ile oynanan maçta Fenerbahçe 14’te Mert Hakan Yandaş’la harika bir gol buldu. Fakat Ali Palabıyık elle oynama gerekçesiyle golü geçerli sayılmadı. 29’da Adana Demirspor penaltı kazandı, Younes Belhanda penaltıdan yararlanamayınca ilk yarı başladığı gibi golsüz sona erdi.

VALENCİA ATMAYA DEVAM EDİYOR

İlk yarısında heyecan fırtınası yaşanan mücadelenin ikinci devresi de nefes kesti. 52’de Demirspor’da Emre Akbaba direğe takıldı. 81’de Adana temsilcisi lehine bir penaltı kararı daha çıktı. Bu kez Cherif Ndiaye hata yapmadı ve Mavi Şimşekler’i öne geçirdi. 88’de cevap Fenerbahçe’nin golcüsü Enner Valencia’dan geldi. Ekvadorlu oyuncu beraberlik sayısını kaydedip bu sezon 19. golünü attı.

ZİRVEYLE FARK 6 OLDU

Bu sonuçla takımlar 1’er puanla sahadan ayrıldı. Lider Galatasaray’ın (51) kazandığı haftada Fenerbahçe (45) puan bırakınca zirveyle fark 6’ya çıktı. Adana Demirspor da puanını 38’e yükseltti, evindeki yenilmezlik serisine devam etti.

F.BAHÇE’DEN AĞIR TEPKİ: IVAN BEBEK’İN ÖNÜNE GEÇTİ

Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki de karşılaşmanın ardından çok sert ifadeler kullandı.

İşte Baki’nin sözleri:

“Kısa ve net konuşacağım. Soru almayacağım. Bu akşam sadece bu sezonun değil son 4-5 sezonun özetini gördük. Ali Palabıyık, çok net söylüyorum, Fenerbahçe’ye operasyon yapmak için görevli gelmiştir bu maça. Vücut lisanı, verdiği vermediği tüm kararlarda her şey ortada. Bir takım, daha fazla nasıl katledilebilir? Başka örneği varsa konuşalım. Başta Fenerbahçeliler olmak üzere tüm futbolseverler iyi hatırlar. Ivan Bebek diye şeref yoksunu, haysiyet yoksunu bir hakem vardı. Ali Palabıyık’ı tebrik ediyorum. Onun da önüne geçti.”

ÇOK KONUŞULACAK SÖZLER

Fenerbahçe’nin mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı ve aldığı beraberlikle zirveyla puan farkının 6 puanın çıktığı karşılaşmayı Fanatik yazarları köşe yazılarında değerlendirdi. İşte o çok konuşulacak ifadeler…

JESUS’UN YANLIŞ TERCİHLERİ (FAİK ÇETİNER)

Fenerbahçeliler maçın başında Zajc ve Arda’yı kulübede, Mert Hakan ve Rossi’yi sahada görünce biraz şaşırdılar. Adana Demirspor rakibini gözüne kestirmiş ki maça önde başladı. Fenerbahçe’de aynı düşüncede olunca çok ilginç bir maç izledik. Orta sahaların olmadığı, topu alanın rahatlıkla rakip kaleye gittiği, bol şutun atıldığı, sıkça gollük pozisyon yaşandığı maçın ilk devresinin 0-0 bitmesi sürpriz oldu. Bu yarıda önce Mert Hakan’ın golü güme gitti (VAR ne buldu?), sonra Batshuayi ve Rossi’nin son vuruş beceriksizliklerini izledik.

Ferdi ayakta tuttu

Ardında ev sahibinin kazandığı penaltıda Belhanda, günün başarılısı Altay’ı geçemeyince gol göremedik. Fenebahçe’de Ferdi, ilk yarıda mükemmel oynayarak takımını ayakta tuttu. İkinci bölümde Fenerbahçe’nin baskılı oyunu sürdü ama kale önü cömertliği bitmedi. Jesus’un (Geciken) hamleleri son 30 dakikada geldi. Fenerbahçe’den gol beklenirken, ev sahibi bir penaltı daha kazandı ve Cherif Ndiaye atışı gole çevirince, maç kızıştı. Son bölümde sahneye çıkan Valencia yine becerisini gösterip, golünü attı ve mağlubiyeti engelledi. Aslında Fenerbahçe çok pozisyona girdiği bu maçı Jesus’un yanlış tercihleri ile kazanamadı. Sahaya yanlış 11’ler çıkartıyor, hamleleri geç yapıyor. Sormak lazım: ‘Geçen haftanın en başarılı iki ismi Zajc ve Arda Güler neden maça ilk 11 başlamadılar?

AĞIR BİR DARBE (ERMAN ÖZGÜR)

İnanılmaz bir hücum iştahı ile başlayan maç, pozisyonları not almaya kalksanız ilk 10 dakika içinde kağıtta yer kalmazdı. İki takımın çabuk, dikine oyunu ve bazen orta sahayı uzun bir pasla geçmeleri sonrası karşılıklı birçok fırsatın harcanmasını beraberinde getirdi. Mert Hakan’ın attığı golde eline çarpan top kuraldan ötürü iptal edilişi ve Belhanda’nın İrfan Can’ın elinden kazanılan penaltıda Altay’ı geçemeyişi, en çok akıllarda kalan anlardı. İkinci devrede Adana Demirspor’un temposu biraz düşünce oyun daha çok Fenerbahçe’nin istediği gibi Adana’nın sahasında oynandı. Topu kontrol eden taraf, gole yakın taraf Fenerbahçe oldu. Bu bölümde Valencia, Zajc’ın pasında çok önemli bir fırsatı değerlendiremezken Altay da karşı karşıya pozisyonlarda başarısını devam ettirdi. Son bölümde Montella ve Jesus’un karşılıklı hamleleri geldi. Kazanan ise Montella oldu.

Kazanan Montella oldu

Maçın en başarılı ismi Altay, Svensson’u yaptığı zamanlama hatası indirdi.Cherif Ndiaye golü atarak takımını öne geçirdi. Ancak Fenerbahçe, Arao pasında Valencia ile çabuk karşılık verdi. Arda’nın nefis asistinde Valencia galibiyet fırsatını topu Ertaç’a nişanlayarak kaçırdı. Sonuçta Fenerbahçe oyun olarak Adana gibi zor bir deplasmanı kazanabilecek kadar pozisyon üretmesine rağmen 2 puan kaybederek şampiyonluk yolunda ağır bir darbe daha aldı.

BERABERLİK DEĞİL BÜYÜK KAYIP (CEM DİZDAR)

İnanılmaz bir hücum iştahı ile başlayan maç, pozisyonları not almaya kalksanız ilk 10 dakika içinde kağıtta yer kalmazdı. İki takımın çabuk, dikine oyunu ve bazen orta sahayı uzun bir pasla geçmeleri sonrası karşılıklı birçok fırsatın harcanmasını beraberinde getirdi. Mert Hakan’ın attığı golde eline çarpan top kuraldan ötürü iptal edilişi ve Belhanda’nın İrfan Can’ın elinden kazanılan penaltıda Altay’ı geçemeyişi, en çok akıllarda kalan anlardı. İkinci devrede Adana Demirspor’un temposu biraz düşünce oyun daha çok Fenerbahçe’nin istediği gibi Adana’nın sahasında oynandı. Topu kontrol eden taraf, gole yakın taraf Fenerbahçe oldu. Bu bölümde Valencia, Zajc’ın pasında çok önemli bir fırsatı değerlendiremezken Altay da karşı karşıya pozisyonlarda başarısını devam ettirdi. Son bölümde Montella ve Jesus’un karşılıklı hamleleri geldi. Kazanan ise Montella oldu.

Altay’a ayıp ediliyor

25 şut atıp, 27 orta yapan Fenerbahçe akan oyundan; 20 şut, 13 orta ile oynayan Demirspor iki penaltıdan biriyle golü buldu! Onca para harcayan Fenerbahçe için kayıp çok büyük olmalı! Ve son notlar… Fenerbahçeliler’in parçalamak için fırsat aradığı Altay Bayındır takımının en iyisiydi. En hafif ifadeyle, ayıp edilmiyor mu bu oyuncuya? Düşünüyorum da hakem kararları ya da VAR görüntüleri olmasa memlekette futbol adına ne konuşulurdu acaba? Durumumuz şu; ya abartı ya ‘hiç’lik!

BIRAKIN FUTBOL OYNANSIN (SERKAN AKCAN)

Karmaşık duygular yaşadığımız bir maçı geride bıraktık. Futbol adına harika istatistiklerin üretildiği, izleyenlerin heyecandan yerinden kalkamadığı, tam 45 şutun atıldığı, aksiyonu bol harika bir maç izlettikleri için Adana Demirspor ve Fenerbahçeli futbolcu ve teknik heyetlere teşekkür etmek gerek. Ama gel gelelim maçta yine hakem kararları ön plandaydı ve tüm bu istatistikleri yerle bir edecek yorumlamalarla maçın önüne geçtiler. Oysa maç harika başlamıştı. 7 dakikalık başlangıç sanki tempolu oynanıp bitmişbir maçın özeti gibiydi. Adana Demirspor ilk 3 dakika rakibine nefes aldırmadan hücum etti, Fenerbahçe aynı dozda cevap verdi. Sanırım bu sezonun en iyi, en tempolu, en pozisyonlu maç başlangıcına şahit olduk. İlk 7 dakikada Adana Demirspor 6, Fenerbahçe 3 şut çekmişti bile. Bu başlangıca böyle bir gol yakışırdı doğrusu. Mert Hakan’ın ceza sahası dışından attığı gol enfesti. Ama VAR hakemleri, pozisyonu ‘Mert Hakan topu eliyle önüne aldı’ şeklinde yorumlayıp Ali Palabıyık’a golü kulaklıktan iptal ettirdiler.

Mücadele olağanüstüydü

Üstüne bir de yan top organizasyonunda Batshuayi’nin Ndiaye tarafından düşürülmesine ‘oyna’ kararı gelince sahada Fenerbahçeli futbolcuların, sosyal medyada da taraftarların sinirleri gerildi. Hakem kararlarının sebep olduğu tüm bu gerginliklere rağmen iki takım futbolcularının mücadeleleri olağanüstüydü. Maçın ilk yarısı bu sezon izlediğimiz aksiyonu en bol Süper Lig maçı olabilir. İki takım da o kadar hızlı, hırslı ve isteklilerdi ki peş peşe gelen pozisyonları kaçırmamak için yerimizden kalkamadık.

İKİ PENALTIYI ES GEÇTİ (DENİZ ÇOBAN)

15. dakikada Mert Hakan’ın golü, VAR kararıyla iptal edildi. 12. kuralda, “Bir oyuncu eline/koluna kazara bile olsa ele temas ettikten hemen sonra bir gol atarsa” o gol iptal edilir diyor. Görüntüleri dikkatli izlediğimde, Mert Hakan topa kafa ile temas ediyor ve top yere düşüp tekrar yükselirken sol eline temas ediyor görüyorum. Dolayısıyla iptal kararını doğru buluyorum. 25’te N’diaye’nin, Batshuayi’yi çekerek düşürdüğü pozisyon net bir penaltıydı. 28’de Adana Demirspor lehine VAR müdahalesiyle doğru bir penaltı kararı verildi. 41’de Belhanda’nın ve 45+3’te Valencia’nın penaltı bekledikleri pozisyonda devamlar yerindeydi.

Jesus’un kırmızı kartı…

68’de Fenerbahçeliler, hakem Ali Palabıyık izin vermeden serbest vuruşu kullandılar ve devamı gol oldu. Bu golün iptali ve serbest vuruşun tekrarı doğruydu. 69’da Belhanda’nın ceza sahası içinde,Samet’e müdahalesi en hafif tabirle “dikkatsiz” müdahaleydi. Fenerbahçe lehine penaltı verilmesi doğru olurdu. 81’de Svensson’a Altay’ın müdahalesinde penaltı doğru karardı. 90+10’da Palabıyık, Fenerbahçe lehine net bir faulü atladı ve devamında maçı bitirdi. Bitiş düdüğünün ardından sahaya girerek hakeme itiraz eden Jesus’un gördüğü kırmızı kart, kurala göre doğruydu.

TELAFİ EDİLİR (MEHMET ALİ SABUNCUOĞLU)

Zirve yarışındaki en büyük engellerden biri olan Adana Demirspor deplasman maçına Jorge Jesus, Arda’sız başladı… Bu kritik mücadele Ali Palabıyık’ın düdügü ile başladı. Maçın önemli anları ise;

Pozisyon çoktu…

1’de Belhanda’nın şutu cılızdı. 4’te Valencia topu Batshuayi’ye aktarmak istedi, araya kaleci Ertaç girdi. 6’da Batshuayi ve Szalai arka arkaya isabetsiz vurdu. 8’de Batshuayi kale önünde kafayı vuramadı. 11’de Rossi denedi, olmadı. İrfan Can topu elle oynadı, verilen penaltıyı 32. dakikada Belhanda kullandı. Altay ayağıyla topu kurtardı. 34’te İrfan Can şutladı, Rodrigues çizgide golü çıkardı. 45+4’te bu kez Batshuayi vurdu, yine Rodrigues 2. kez çizgide golü çıkardı. İlk yarı golsüz bitti. 52’de Akintola vurdu, Altay golü çıkardı. Aynı dakikada Szalai’den seken top direğe vurdu. 76’da Valencia müsait pozisyonda topu dışarı attı. 81’de Ndiaye topu Altay’a kaptırdı. 82’de Svensson düşürüldü, penaltıyı Cherif Ndiaye gole çevirdi: 1-0. 88’de Arao’nun ortasında Valencia sağ çaprazdan sert vurdu, durum 1-1 oldu. 90’da Valencia kale önünde kaçırdı. Maç berabere 1-1 bitti.

Önemli değil…

Maçlar kazanılır kaybedilir. Fark 6! Çok da önemli değil. 9 puan geriden gelip şampiyon olunan zamanlar var. Daha önümüzde 15 hafta var. Maç oynama döngüsü terse dönüyor. Yani önce Fenerbahçe de oynayacak… Lig kimseye garanti değil. Jorge Jesus kızardı, Ali Palabıyık ise hayatının en kötü maçını yönetti.