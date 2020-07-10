Madagaskar'daki 33 lemur türü yok olma riskiyle karşı karşıya

İSTANBUL (AA) – Madagaskar'daki lemur türlerinin üçte birinin neslinin tükenme tehdidi altında olduğu bildirildi.

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN), nesli tehdit altında olan canlılara ilişkin hazırladığı yeni kırmızı listesine, Afrika'daki ada ülkesi Madagaskar'da yaşayan 33 lemur türünü eklediğini duyurdu.

Bu türlerin "neslinin tükenmekten bir adım uzakta" olduğu vurgulanan açıklamada, bunda ormanların yok edilmesi ve avcılık ana etken olarak gösterildi.

Açıklamada, Afrika'nın tamamındaki maymun türlerinin yarısının tehdit altında olduğu belirtildi.

Öte yandan, Kuzey Atlas Okyanusu'nda yaşayan buzul balinaları ve Avrupa hamsterinin de ciddi tehdit altında bulunduğu kaydedildi.