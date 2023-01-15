Maddeyi protesto eden öğretmenler zıt kelepçeyle gözaltına alındı

Ankara’da Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun görüşüleceği Anayasa Mahkemesi önünde eylem yapan Eğitim-İş Sendikası üyelerine polis müdahale etti. Müdahale sırasında Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, Eğitim-İş Genel Mali Sekreteri Hüseyin Selçuk ve Genel Özlük Hukuk Sekreteri Orhan Yıldırım’ın gözaltına aldığı öğrenildi.

Eğitim-İş Sendikası yöneticileri ve üyeleri, CHP’nin Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun iptali istemiyle açtığı davayı esastan görüşecek olan Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) önünde “meslek nöbeti” tutmak için toplandı.

Bir süre sonra sendika üyelerine polis izin vermeyerek müdahale etti. Polis kalkanlarıyla alandan uzaklaştırılmak istenen Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, elindeki kağıdı göstererek yapılan müdahaleye, “Bakın kanun şu, ve yapılan da şu. İşte Öğretmenlik Meslek Kanunu” sözleriyle tepki gösterdi.

Polis ekipleri ayrıca kalkanlarını havaya kaldırarak basın mensuplarının görüntü almasını da engellemeye çalıştı.

Müdahale sırasında Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, Eğitim-İş Genel Mali Sekreteri Hüseyin Selçuk ve Genel Özlük Hukuk Sekreteri Orhan Yıldırım’ın gözaltına aldığı öğrenildi.

“TERS KELEPÇE VE YERDE SÜRÜKLENEREK GÖZALTINA ALINDILAR”

Eğitim-İş Sendikası, müdahale anlarına ilişkin görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

“Genel Başkanımız Kadem Özbay, Genel Mali Sekreterimiz Hüseyin Selçuk ve Genel Özlük Hukuk Sekreterimiz Orhan Yıldırım polis tarafından ters kelepçe ve yerde sürüklenerek gözaltına alınmıştır.”

“AYM’NİN HUKUKA UYGUN KARAR ALMASINI TALEP EDİYORUZ”

Aydın’da bir grup Eğitim Sen üyesi öğretmen de, yasal sürecin takipçisi olduklarını belirtmek için adliye binası önünde üzerinde, “Mesleğimizin onuruna, çocuklarımızın geleceğine sahip çıkıyoruz. Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu görüşecek olan Anayasa Mahkemesi’nin karar vermesini bekliyoruz. Mesleki nöbeti tutuyoruz” yazan pankart ile nöbet tutmaya başladı.

AYM’den taleplerinin hukuka uygun karar alması, eğitim alanında oluşacak kaosa izin vermemesi olduğunu söyleyen Eğitim Sen Aydın Şube Başkanı Kadir Özdemir, “Eğitim emekçilerinin beklentisi, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nunda yer alan ekonomik iyileştirmelerin bütün eğitim ve bilim emekçilerine ayrımsız ve eşit bir şekilde uygulanması, öğretmenleri ayrıştıran ve ‘eşit işe eşit ücret’ ilkesiyle çelişen her türlü uygulamaya derhal son verilmesidir. Bu anlamda AYM’nin vereceği karar önemlidir” dedi. Aydın Baro Başkanı Anıl Yetişkin, nöbetteki öğretmenleri ziyaret ederek dayanışmasını ifade etti.