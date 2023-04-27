Maden faciası davasında 3’üncü gün

Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’nde geçen yıl 14 Ekim’de, 43 işçinin hayatını kaybettiği, 10 işçinin de yaralandığı patlama sonrası yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Amasra Müessese müdürü Cihat Özdemir, müdür yardımcısı Salih Atmaca, işletme müdürü Selçuk Ekmekci, İş Güvenliği ve Eğitim başmühendisi Volkan Soylu, başmühendis Mehmet Tural, maden mühendisleri Levent Aydın ve İbrahim Hakan Mengeş tutuklandı, 15 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Faciaya ilişkin savcılığın hazırladığı 195 sayfalık iddianame, Bartın 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

HER MADENCİ İÇİN 25 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

116 müştekinin yer aldığı iddianamede, tutuklu Amasra Müessese müdürü Cihat Özdemir, işletme müdürü Selçuk Ekmekci, İş Güvenliği ve Eğitim başmühendisi Volkan Soylu ve başmühendis Mehmet Tural hakkında, yaşamını yitiren her madenci için ‘Olası kast ile öldürme’ suçundan 25 yıla kadar hapis istendi.

Yöneticiler hakkında ayrıca, ‘Olası kast ile kişinin yaşamını tehlikeye sokacak şekilde kasten yaralama’ suçundan da ağır yaralanan 4 kişiden her biri için 4 yıla kadar hapis talep edildi. Diğer 4’ü tutuklu, 19 kişi için de ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 22 yıl 6’şar aya kadar hapsi talep edildi.

BAŞMÜHENDİS VE MÜDÜR YARDIMCISI İFADE VERECEK

Dün akşam saatlerinde ara verilen duruşma, bugün 3üncü günde yeniden başladı. Duruşma için, sabah saatlerinde Bartın Adliyesi önünde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Adliye çevresinde bomba arama köpekleriyle tarama yapıldı, adliye girişinde polis ekipleri kimlik kontrolü yaptı. Madenci yakınları, sanık ve müşteki avukatlarının katıldığı duruşmada, bugün başmühendis Mehmet Tural ve müessese müdür yardımcısı Salih Atmaca’nın savunma yapması bekleniyor. (DHA)