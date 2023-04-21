Maden faciasında ölen işçinin eşinden ikiz bebekleriyle duygulandıran paylaşım

Geçen 14 Ekim’de Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü’ne ait maden ocağında meydana gelen patlama sonucu 43 maden işçisi hayatını kaybetmişti. Ölen madencilerin aileleri arife günü ve bugün mezarlıklara giderek dualar okudu.

Şaban Yıldırım, Mehmet Bulut ve Okan Akgün (Soldan sağa) aynı gün işe girmişlerdi

Aynı gün işe giren ve maden faciasında hayatlarını kaybettikten sonra Ahlat Köyü Mezarlığı’nda yan yana defnedilen maden işçisi arkadaşlar Şaban Yıldırım (27), Mehmet Bulut (31) ve Okan Akgün’ün (27) mezarları da aileleri tarafından ziyaret edildi.

Üç arkadaş köylerinde yan yana toprağa verildi.

Maden faciasında hayatını kaybeden işçilerden Şaban Yıldırım’ın eşi Sena Yıldırım da ikiz bebeklerini alarak Ahlat köyündeki mezarlığa gitti. 6 aylık ikiz kız bebeklerini pusetle babasının mezarının yanına koyan Yıldırım, ‘Kızlarına hasret bir bayram’ notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

SANIKLAR 25 NİSANDA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 195 sayfalık iddianamenin, Bartın 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmesinin ardından davanın ilk duruşması yapılacak. Bu kapsamda sanıklar, 25 Nisan Salı günü hakim karşısına çıkacak.

Duruşma, dosyada 23 sanık, 118 mağdur ve müşteki bulunması nedeniyle Bartın Adliyesi’nde özel olarak oluşturulan salonda yapılacak.

NE OLMUŞTU?

Bartın’ın Amasra ilçesindeki TTK Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim Cuma günü saat 18.15 sıralarında meydana gelen patlamada 41 işçi hayatını kaybetmiş, 10 işçi yaralanmıştı. Bir işçi sevk edildiği hastanede 4 Kasım 2022’de, bir işçi de patlamadan 173 gün sonra 5 Nisan’da yaşamını yitirmişti.

Yürütülen soruşturma kapsamında aralarında TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir’in de bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, Müessese Müdür Yardımcısı Salih Atmaca, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu ve Başmühendis Mehmet Tural ile kartiyelerden (birkaç üretim ünitesinden oluşan ocak) sorumlu maden mühendisleri Levent Aydın ve İbrahim Hakan Mengeş ve emniyet mühendisi Şahan Kahraman “bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olmak” suçundan tutuklanmış, 4’üne adli kontrol hükümleri uygulanmış, 3’ü çıkarıldıkları hakimlikçe, 9’u savcılık sorgularının ardından serbest bırakılmıştı. Bu kişiler arasında yer alan bir kişi hakkında da soruşturma sürecinde “takipsizlik” kararı verilmişti.

İddianamede, tutuklu sanıklar Özdemir, Ekmekci, Soylu ve Tural hakkında 42 kez “olası kastla öldürme” suçundan toplam 840 yıldan 1050 yıla kadar, 4 kez “olası kastla yaralama” suçundan da toplam 4 yıl 16 aydan 12 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Bu 4 sanığın iki suçtan toplam 844 yıl 16 aydan 1062’şer yıla kadar mahkumiyeti talebinde bulunulan iddianamede, diğer 4’ü tutuklu 19 sanığın ise “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor. (DHA-AA)