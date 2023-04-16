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16 Nisan 2023
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Maden işçilerini taşıyan minibüs devrildi! Yaralılar var

Alaturka Online
Alaturka Online

Kaza, bugün saat 16.30 sıralarında Soma’nın kırsal Eynez Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Özel bir maden ocağında çalışan işçileri taşıyan Cemil Güleç yönetimindeki 45 J 4386 plakalı servis minibüsü, şarampole devrildi.

6 KİŞİ YARALANDI

Kazada, sürücü Cemil Güleç ile maden işçileri Burhanettin Tarhan, Yunus Şeker, Uğur Dalaklı, Tolga Vardar (35) ve Hasan Hüseyin Menekşe (22) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar,  Soma Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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