Maden işçisi: En ufak taşın altına bile bakmaya çalıştık

Kahramanmaraş’taki depremin ardından Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda (TTK) görev yapan 3 bin 800 maden işçisi arama kurtarma çalışmaları için deprem bölgelerine gönderildi.

Maden işçilerinden 116’sı Malatya’dan kalkan Türk Hava Kuvvetleri’ne ait kargo uçağıyla Zonguldak Havalimanı’na geldi. Maden işçilerini Çaycuma Kaymakamı Mehmet Göze ve Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ile yakınları “Kahramanlar hoş geldiniz” anonsu ile karşıladı. Maden işçileri 4 otobüs ile evlerine bırakılmak üzere yola çıktı.

4 yıllık madenci Alper Sarıoğlu, “Biz yer altında öğrendiğimiz tahkimatları, teknikleri bu sefer depremde kullandık. İnşallah böyle bir acı tekrar yaşamayız” dedi.

Zor bir süreç yaşadıklarını belirten madenci Mehmet Bayrak, “Çok zordu ama başarılı da geçti, kurtarabildiğimizi kurtardık. Yer altında edindiğimiz bilgileri dışarıda da kullandık. Elimizden gelenin fazlasını yaptık” diye konuştu.

Havanın soğuk olduğunu söyleyen Tayfun Ayhan, “Çok çalıştık, en ufak taşın bile altına bakmaya çalıştık ki biz memleketimize geldiğimiz zaman gözümüz arkada kalmasın, başımızı yastığımıza rahat koyalım diye çok uğraştık çok, çaba gösterdik. Madencilerimiz, askerimiz, AFAD ekibimiz çok mücadele ettik” dedi.

“ŞİMDİ ARASALAR UÇAĞA BİNER DÖNERİZ”

Madencinin depremde yaptıklarıyla hayır duası aldığını ifade eden Yusuf Aytürk, “Şimdi arasalar uçağa biner döneriz. Çoluk çocuğumuzu bırakıp gittik yine gideriz. Bu ülke manevi ruhunu kesinlikle kaybetmemiş, böyle felaketlerde görebiliyoruz. Çok yardım yapıldı herkese helal olsun” şeklinde konuştu.

Her an göreve hazır olduklarını anlatan Atilla Soyluk da “Telefonumuz 24 saat açık. Madenci olarak bütün arkadaşlarımız hazır bir şekilde bekliyoruz. Bugün yine göndersinler seve seve yine gideriz. Aynı madende çalışır gibi Malatya’da enkazda kalanları kendilerine zarar vermeden çıkarttık Allah’ın izniyle. Hiçbirinin bedenine zarar vermedik” ifadelerini kullandı. DHA