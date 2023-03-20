Maden ocağında göçük: Yaralı madenciler var

Yazan:
Alaturka Online
-

Bolu’nun Mengen ilçesinde linyit madeni ocağında meydana gelen göçükte 7 işçi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gökçesu beldesinde özel işletmeye bağlı linyit maden ocağında kömür çıkarıldığı esnada tahkimat direğinin kırılması sonucu göçük meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Üzerlerine kömür ve ağaç parçaları düşmesi nedeniyle hafif şekilde yaralanan 7 işçi, mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan işçiler, Bolu’daki hastanelere kaldırıldı.
Üretimin geçici olarak durdurulduğu ocakta ekiplerin incelemeleri sürüyor. (AA)

Önceki haberSeçmen listeleri askıya çıkarıldı
Alaturka Online
https://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?