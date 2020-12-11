Maden şirketi, dereyi besleyen su yatağının üzerini betonla örtmüş

Köylerine Çinko-Kurşun-Bakır Zenginleştirme Tesisi ve Atık Barajı istemeyen Kirazlıyaylalılar, maden şirketinin Sarıyer deresini besleyen bir koluna beton dökerek kuruttuğunu ortaya çıkardı.

11 Aralık Cuma günü Bursa 3’üncü İdare Mahkemesi’nde maden şirketinin ‘Orman izinleri’ iptal davasının görüleceğini belirten köylüler, su yatağının kurutulmasına tepki gösterdi.

“HANİ BUNLAR ÇEVRECİYDİ”

Ormanlık alanda dereyi besleyen yatağa dökülen betonu görüntüleyen Kirazlıyaylalılar, maden şirketine, “Hani bunlar çevreciydi, dere yatağını betonla doldurmuşlar” diyeyerek tepki gösteren köylüler, “Bizi buralara normalde sokmuyorlar. Bugün hatta bir tanesi geldi ‘sizin burada ne işiniz var. Sahayı terkedin’ dedi. Dere yatağına beton döküldüğünü bugün gördük” diyerek tepki gösterdi.

“MADEN ŞİRKETİ SUÇ İŞLİYOR”

Yenişehir Çevre Platformu üyesi Şafak Şenel Erdem de Sarıyer deresini besleyen kolun betonla kurtulduğunu, şirketin suç işlediğini söyledi.

BİLİRKİŞİ RAPORUNA RAĞMEN YÜRÜTME DURDURULMADI

Kirazlıyayla köyünde yapılmak istenen Çinko-Kurşun-Bakır Zenginleştirme Tesisi ve Atık Barajı Projesi için bilirkişi, Meyra Madencilik’in Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan aldığı ÇED raporunun teknik olarak yeterli olmadığına karar vermişti. Bursa 1’inci İdare Mahkemesi’nde açılan davada bilirkişinin olumsuz raporuna rağmen yürütmeyi durdurma kararı verilmemişti.

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