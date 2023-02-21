Madenciler ulusal kurtarma ekibi kuruyor

Türkiye Madenciler Derneği (TMD) Başkanı Ali Emiroğlu, son yaşanan depremde büyük rol oynayan maden kurtarma ekiplerini büyüterek ulusal kurtarma ekibi oluşturacaklarını bildirdi.

Maden kurtarma ekiplerinin 7 gün 24 saat her an müdahaleye hazır halde olduğunu belirten Emiroğlu, Kahramanmaraş depreminde ekiplerin emir beklemeden harekete geçtiğini, ancak bazı ekip ya da malzemelerin yolda kar engeline takıldığını söyledi. Emiroğlu, hiçbir ekibin yer altına madenciler kadar cesaretle giremeyeceğini ifade etti.

DAHA FAZLA KÖPEK EĞİTİLMELİ

Başkan Emiroğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk gününden itibaren kamu ve özel sektörden 10 binden fazla madencinin arama kurtarma çalışmalarına katıldığını söyledi. Her türlü felakette farklı sektörlerdeki ekiplerin uyumlu çalışmasına destek verilmesi gerektiğini belirten Emiroğlu, arama ve kurtarma faaliyetlerinde başarıyı artırmak için termal kamera ve dinleme cihazlarının sayısının artırılması, daha fazla köpeğin eğitilmesi gerektiğini ifade etti. Emiroğlu, hayat kurtaran madenci ekiplerine yönelik hedef ve çalışmaları şöyle anlattı:

MODÜLLER GELİŞTİRİLDİ

“Dünyanın deprem üreten ikinci büyük coğrafyasındayız. Bu felaketler bize ulusal bir maden kurtarma ekibi kurmamız gerektiğini gösteriyor. Biz dernek olarak daha önce kurtarma ekiplerine yönelik önemli adımlar attık. Maden kurtarma yarışmaları düzenledik. Eğitim, iletişim, bilgi birikimi aktarımı yaptık. Bu eğitimlerde bir çok afet durumu ya da kaza için modüller geliştirildi. Felaket ve kaza senaryoları üzerine çalışıldı. Farklı senaryolara göre eğitimler vermeye devam ediyoruz. Madencilerimizi fiziksel ve psikolojik olarak hazırlıyoruz. Bu alanı daha da geliştirebileceğimiz insan gücüne sahibiz.”

KARANLIK ORTAMDA ÇALIŞMA YETENEKLERİ VAR

Emiroğlu, maden arama kurtarma ekiplerinin bu tür afetlerde hiçbir talimat beklemeden hazır hale geldiğini, son depremde de kriz masası kurulduğunu ve tüm ekiplerin 2 saat içerisinde bölgeye hareket etmek üzere hazırlıklarını tamamladığını söyledi.

İlk ekibin 9 kişiyle İzmir’den uçakla yola çıkıp İncirlik Havalimanına indiğini, zorlu mevsim şartlarına rağmen bölgeye ulaşmayı başardığını belirten Emiroğlu, maden arama-kurtarma ekiplerinin gelişmiş risk algıları, tahkimat bilgileri ve karanlık ortamda çalışma yetenekleri sayesinde binlerce vatandaşın ve çok sayıda evcil hayvanın enkaz altından kurtulmasına yardımcı olduğunu söyledi.