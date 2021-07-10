Madencilerin cenazesinde feryat! “Yeter ulan! Ey patronların devleti, lanet olsun sana!”





Ankara'dan dönüş yolunda geçirdikleri trafik kazasında yaşamını yitiren Somalı madencilerden Bağımsız Maden İş Genel Başkanı Tahir Çetin’in cenazesinde konuşan Bağımsız Maden İş Sendikası Eğitim ve Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu “Ey patronların devleti, lanet olsun sana. Yoksula 25 milyonu çok görene, yuh olsun size” dedi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de cenaze töreninde konuşarak, Tahir başkan dönmedi, ama bu acımasız sistem, acımasız rejim yüzünden yaşamını yitirdi” dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #özgürözel #başaranaksu #tahirçetin #maden #madenişçileri #haber #soma #siyaset #politika #yurttaştv