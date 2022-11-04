Madencilerin nefes borusu 44 yıllık çıktı

Amasra’daki ihmali TTK Genel Müdür Yardımcısı Muharrem Kiraz açıkladı, “Yeni havalandırma alınması işi 3 kez ihale edildi. Hâlâ bekliyor” dedi…

Emin ÖZGÖNÜL

Bartın‘ın Amasra İlçesi’nde 14 Ekim günü yaşanan ve 41 madencinin şehit olması ile sonuçlanan faciada, madendeki metan gazını çekip temiz hava veren ana havalandırma cihazının 1978 model ve 44 yaşında olduğu belirlendi. Yeni havalandırma cihazı alımı için 2018’den bu yana yapılan üç ayrı ihaleden de 4 yıldır sonuç çıkmadı. 7 maden ve jeoloji mühendisinden oluşan bilirkişi heyetinin hazırladığı raporda, “Havalandırma sistemi yeterli ve etkili olsa, olayın meydana gelmesi önlenirdi” denilmişti.

TBMM Amasra Faciası Araştırma Komisyonu üyelerine bilgi veren TTK Genel Müdür Yardımcısı Muharrem Kiraz, “Amasra’daki ana aspiratör 1978’de kuruldu. Yeni aspiratör için 3 kez ihale yapıldı. Son ihale pandemiye denk geldi, süreç uzadı, şu anda bekliyor” dedi. Kiraz ocaktaki havalandırma sisteminin yeterli olduğunu da savundu.

‘CİNAYET İŞLENMİŞ’ DEMEKTİR

Komisyon üyesi ve AKP Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen de Türkiye Taş Kömürü yetkililerine, “Bilirkişi raporuna bakınca, bu ocağın işletilmesi, içine insan sokulması başlı başına suç unsuru… ‘Ocaklarda adamları çalıştırmışlar, metan gazına rağmen nasıl yaparsın?’ bunlara cevap vermelisiniz. Yoksa yüklenen hep TTK olur. Böyle şeyler varsa da gerçekten cinayet işlenmiş demektir” dedi.

2.9 Milyonluk ihale ihale 3 kez ertelendi

Amasra maden ocağındaki ana aspiratör ve pervane ünitesini yenilemek için “Amasra Ana Nefeslik Aspiratör Modernizasyonu” kalemine toplam 2 milyon 980 bin lira ödenek konuldu. İhale şartnamesinde “Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesinde gazlı (Grup-I metan) ve rutubetli olarak sınıflandırılan yeraltı taşkömürü ocaklarının havalandırılmasında kullanılan mevcut ana pervane ünitesi modernize edilecektir. Ünitede ayrı ayrı ve direk elektrik motoru ile tahrik edilen iki pervane ve bir adet dizel jeneratör olacak, elektrik kesilmelerinde jeneratör otomatik olarak en geç 20 saniye sonra devreye girerek, pervanelerden birini çalıştıracaktır. Davlumbazlarında kontrol odasından elektrik kontrollü hava kapıları bulunacak, bir pervane çalışırken diğer pervanenin bakımı yapılabilecek, hava galerileri buna göre düzenlenecektir” ifadesi yer aldı.