Madencilik sektöründen erteleme talebi

Çin’in Wuhan kentinden yayılan corona virüs salgınında şimdiye kadar 170 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Aralarında THY, British Airways, United, Finnair, Air Canada ve Cathay Pacific Airways’in bulunduğu bazı büyük hava yolu firmaları corona virüs salgınının ardından Çin’e olan bazı uçuşlarına ara verme kararı aldı.

“DÜZENLEME YAPILMASINI TALEP EDİYORUZ”

Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya yaptığı açıklamada, “En büyük pazarımız Çin’de yaşananlar nedeniyle madencilik sektörüne bir nebze de olsa nefes aldırmak adına madencilik firmalarının Maden Kanunu kapsamında madencilik faaliyetlerinden doğan, maden ruhsatlardan kaynaklanan ve ödenmesi gereken yıllık ruhsat bedeli, devlet hakkı, her türlü vergi ve ceza vb. bedelin, mücbir sebep kapsamında Türkiye genelinde yeni Maden Kanunu TBMM Genel Kurul gündeminde kabul edilene kadar ertelenmesini, yeni Maden Kanunu’nda da bu konuda düzenleme yapılmasını talep ediyoruz” dedi.

İLGİLİ HABER 4 maddede corona virüsü Türkiye ekonomisini nasıl etkiliyor?

2019’DA 1.35 MİLYAR DOLAR İHRACAT

Açıklamada yer alan bilgiye göre, Türk madencilik sektörünün Çin’e 2019 yılında 700 milyon doları doğal taş olmak üzere 1.35 milyar dolarlık maden ihracatı bulunuyor.

Çin pazarındaki duraklamanın Türk madencilik sektörüne etkilerinin büyük olacağını dile getiren Kaya, 31 Ocak 2020’de yapılması gereken yıllık ruhsat bedeli ve devlet hakkı ödemelerin ertelenmesi için bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

FUAR ERTELENDİ

Çin’de 16-19 Mart 2020 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan Xiamen Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı’nın da corona virüs salgını nedeniyle 6-9 Haziran’a ertelendiğini belirten Kaya, 150 Türk firmasının katılacağı fuar için Türk ürünlerinin yola çıkmış olduğunu, 25 Şubat’ta Xiamen’e varacak olan ürünlerin depolanması konusunda çalışmalarının sürdüğünü söyledi. (REUTERS)



İLGİLİ HABER Maden ve doğaltaş ihracatçılarına Çin’den kötü haber