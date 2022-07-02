Madımak’ın ateşi 29 yıldır sönmedi

Sivas’ta 2 Temmuz 1993’te yakılarak katledilen 33 aydın, bugün, tüm yurtta düzen-lenen etkinlerle anılacak. CHP, Sivas’ta yapılacak anma törenine geniş bir heyetle katılacak.

Orhan BOZKURT

Sivas’ta 2 Temmuz 1993’te Madımak Oteli’nde yaşanan katliamın üzerinden 29 yıl geçti. Katliamda yaşamını yitiren Türkiye’nin önde gelen aydın ve sanatçılarının da aralarında bulunduğu 35 kişi, Sivas başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında anılacak. Şair ve yazarlar, Pir Sultan Abdal Şenlikleri’ne katılmak için Sivas Valisi Ahmet Karabilgin’in özel davetlisi olarak Sivas’a gitmişti. 1 Temmuz’da şenliğin açılışında konuşanlardan biri de yazar Aziz Nesin’di. Behçet Aysan, Metin Altıok, Uğur Kaynar, Hasret Gültekin, Nesimi Çimen, Asım Bezirci gibi yazar ve sanatçılar da katılımcılar arasındaydı. Grubun en yaşlısı 66 yaşındaki yazar, şair Asım Bezirci, en genci ise folklor gösterisi için Sivas’a giden 12 yaşındaki Koray Kaya’ydı.

15 BİN KİŞİ TOPLANDI

2 Temmuz 1993 günü Cuma namazının ardından etkinliklerin yapıldığı kültür merkezinin önüne ‘Sivas laiklere mezar olacak’ gibi sloganlarla bir yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe katılan grubun bir kısmı ‘Halk Ozanları’ heykelini yıktı. Vali Ahmet Karabilgin’in katliam sonrası İçişleri Bakanlığı‘na gönderdiği rapora göre, akşam saat 18.00’de Madımak Oteli’nin önünde 15 bin kişi vardı. Yaklaşık 2 saat sonra otel ateşe verildi, kalabalık sloganlarına devam etti. Yetersiz kalan güvenlik güçlerine destek için kente davet edilen takviye kuvvetlerin zamanında gelmemesi sonucu Madımak Oteli’nde 33 konuk, 2 otel görevlisi ve 2 gösterici yaşamını yitirdi.

Yargılamada zaman aşımı

Katliam davası 13 Mart 2012’de zaman aşımı nedeniyle düşürüldü. Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin onadığı karar uyarınca, Cumhuriyete karşı örgütlü kalkışma girişiminde bulunan sanıklardan 33’ü ölüm, dördü 20 yıl, biri 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Firari sanıklardan İhsan Çakmak’ın 1997’de askere alındığı, 1999’da Sivas’ta evlendiği, çocuğunu nüfusa kaydettirdiği ve Emniyet’e başvurup ehliyet aldığı ortaya çıktı. Sanıklardan Yılmaz Bağ’ın ise aranırken Sivas Kangal ilçesinde düğün yaptığı belirlendi. Ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası hükümlüsü Ahmet Turan Kılıç (86) Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın özel izniyle 31 Ocak 2020’de affedilerek tahliye edildi. Kılıç, geçtiğimiz yıl 18 Temmuz’da Sivas’ta tedavi gördüğü bir özel hastanede öldü.

Ülkemiz üzerinde kara bir leke

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, katliamın 29. yıl dönümünü nedeniyle yaptığı açıklamada, Bilim ve Kültür Merkezi’ne dönüştürülen Madımak Oteli’nin Utanç Müzesi’ne dönüştürülmesini istedi. Karasu, “Bu toplumsal acı 29 yıldır ülkemizin üzerinde kara bir leke olarak durmaya devam etmektedir. O gün ‘Cumhuriyet burada kuruldu, burada yıkılacak’ sloganı atanları biz Menemen’den, Maraş’tan tanıyoruz. Bugün de devam eden Cumhuriyet düşmanlığı, 2 Temmuz günü Sivas’ta Cumhuriyetimizi, laikliği ve demokrasiyi hedef almıştır” dedi.

ANMA PROGRAMI

Sivas Emek ve Demokrasi Platformu öncülüğünde Sivas’ta düzenlenecek bugünkü anma töreni saat 09.00’da Seyrantepe’de Hacı Bektaş Veli Kültür Derneği önünde başlayacak. Madımak’ta katledilenlerin yakınlarının da katılacağı grup Madımak Oteli’ne kadar yürüyecek. MESAM, katledilen sanatçılardan Muhlis Akarsu adına Kangal ilçesi Minarekaya Köyü’nde inşa edilen Kültür Evi’nin açılışını yapacak.