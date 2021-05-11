Madrid'de, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'teki saldırıları protesto edildi

MADRİD (AA) – İspanya'nın başkenti Madrid'deki İsrail Büyükelçiliği binası önünde toplanan bir grup, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti.

İspanyol ve Filistinlilerin katılımıyla düzenlenen eylemde, İsrail Büyükelçiliği önünde "Filistin için adalet" yazılı pankart açan grup, "Katil İsrail", "Soykırımı durdurun", "İsrail'in devlet terörüne hayır", "Yaşasın Filistin" sloganları attı.

Okunan manifestoda, İsrail'in Doğu Kudüs'te "etnik temizlik" yaptığı vurgulanarak, tüm uluslararası toplum ve hükümetlere İsrail'i kınamaları ve harekete geçmeleri çağrısı yapıldı.

AA muhabirine konuşan Suher adlı Filistinli kadın, "Ben yurt dışında yaşayan biri olarak ülkemde olanlardan dolayı büyük üzüntü duyuyorum. Temel insan haklarımızı savunmak için halkımın yanında olamadığım için üzgünüm. İsrail, mevcut sorunlarla hiç ilgisi olmayan kadınları ve çocukları öldürüyor." dedi.

İsrail'e karşı protestolarının devam edeceğini açıklayan bazı sivil toplum örgütleri 15 Mayıs'ta Madrid'de yürüyüş yapacaklarını duyurdu.

– Kudüs ve Gazze'deki olaylar

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

İsrail polisi, 7 Mayıs'ta yatsı namazı sırasında Mescid-i Aksa'yı basarak cemaate plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etmişti. Bölgede tansiyonu artıran saldırıda 205 Filistinli yaralanmıştı.

İsrail polisi, dün sabah da fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırmış, olayda 331 kişi yaralanmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırısında 9'u çocuk 20 Filistinlinin şehit olduğunu duyurmuştu.