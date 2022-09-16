Mağaza açılışında indirimli telefon izdihamı: Silah zoruyla elimden aldılar

Ordu’nun Altınordu ilçesinde bir mağazanın, açılışa özel indirimde satışa sunulan cep telefonunu alabilmek için sıraya girenler arasında izdiham yaşandı. İndirimi duyarak Samsun’dan geldiğini belirten Mustafa Öztürk ise kargaşada elindeki cep telefonunun kimliği belirsiz kişilerce silahla tehdidiyle alındığını öne sürdü.

İlçeye bağlı Akyazı Mahallesi’nde açılış yapacak mağazanın, bir cep telefonu markasına ait cihazın, indirimli satılacağının duyurusu üzerine, sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluk yaşandı.

Çok sayıda kişi mağaza önünde toplanırken kapıların açılmasıyla telefon kuponlarını alabilmek için içeri girenler, izdihama neden oldu.

Mağaza görevlilerinin elinden kuponu almayı başaran Mustafa Öztürk ile bazı kişiler arasında arbede yaşandı. Öztürk’ün elindeki indirim kuponu, arbede sırasında henüz kimliği tespit edilemeyen kişi veya kişilerce alındı.



ÜZERİME HEPSİ ÇULLANDI

Telefonu alabilmek için Samsun’dan gelen Mustafa Öztürk, silahla tehdit edildiğini söyleyip, kuponunu alanlardan şikayetçi olacağını belirterek, “Gece yarısından itibaren beklemeye başladım. Gündüz girdiğimiz sırada giren kişilerin içerisinde bekçi olduklarını söyleyen kişiler de vardı. Cep telefonunun birisi ben aldım, elimden zorla aldılar, üstüme çullandılar ve belindeki silahı gösterip, Yanındaki arkadaşının ‘kafasına dayıyayım mı?’ dedi. Ben şikayetçi olacağım ve içeride hiçbir şekilde güvenlik önlemi alınmamış. Üzerime hepsi çullandı” diye konuştu.

BU OLAY BURADA KALMAMALI

Görgü tanığı Mutlu Öztürk ise “Ben kendisinden almaya çalışan arkadaştan geri almak istedim ama o esnada bizim üzerimize de çullandılar. Bu olay burada kalmamalı” ifadesini kullandı. Öte yandan Öztürk, yaşananların ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek, şikayetçi oldu. (DHA)